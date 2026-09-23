Успоредно с България: Джанлоренцо Бленджини ще води клубен отбор

Селекционерът на националния отбор по волейбол на България Джанлоренцо Бленджини започна нова глава в совята кариера. Успоредно с "лъвовете", той ще води и клубен отбор. Днес, на 23 септември, той беше представен от италианския Веро Волей като нов старши треньор за сезон 2026/27. Бленджини е пътувал за Италия веднага след отпадането на България от Германия на 1/8-финалите на Евроволей 2026.

Джанлоренцо Бленджини ще води Веро Волей

Джанлоренцо Бленджини заяви, че ще води клубен отбор заедно с националния тим на България още през месец август, когато подписа новото си споразумение с "лъвовете", което важи до 2028 г. Именно това, че от Българската федерация по волейбол са били съгласни Бленджини да поеме още един отбор успоредно е сред основните причини италианският специалист да остане начело на нашите национални. Джанлоренцо Бленджини си поставя голямо предизвикателство, тъй като това ще бъде първият женски отбор в кариерата му на треньор.

Още: Треньорското указание на Бленджини, след което България рухна срещу Германия

Бленджини е бил договорен още през август

Джанлоренцо Бленджини е бил посрещнат в Милано още вчера, като е носил шал на Веро Волей. Неговото назначаване начело на отбора е било договорено още през август. До този момент тренировките на клуба са били водени от неговия треньорски щаб. С България Бленджини последно се състезава на Евроволей 2026. Там "лъвовете" започнаха добре, като записаха 4 победи в групата си - срещу Северна Македония, Португалия, Израел, и Полша, и допуснаха една загуба - от Украйна. На 1/8-финала националите ни се изправиха срещу Германия, но отпаднаха след загуба с 2:3.

Още: "Гордея се, че съм българин": Мони Николов със силни думи след болезнения край на ЕвроВолей 2026