Гърция увеличава петкратно данъка за прехвърляне на имот: Ето кой ще бъде най-засегнат?

Предстоящото петкратно увеличение на данъка върху прехвърлянето на жилища (от 3% на 15%) в Гърция ще нанесе удар върху търсенето на ваканционни жилища от граждани на страни извън ЕС, предупреждават пазарни агенти, пише гръцкото издание Kathimerini. Според тях, тази мярка не решава проблема с недостига на жилища и идва на фона на засиленото търсене на постоянно пребиваване от пенсионери. Освен това, аудиторията на ваканционните жилища има напълно различни характеристики и произход от тези, които са активни в големите градски центрове, където промените в „Златната виза“ също драстично ограничиха всякакви спекулативни движения.

Според данни на компанията Elxis-At Home в Гърция, която е специализирана в промотирането на ваканционни жилища изключително на купувачи от чужбина, в периода 2024-2026 г. 20% от направените покупки са били от купувачи от страни извън ЕС, докато същевременно 44% от заявеното търсене е било именно от хора от трети страни (останалите 56% са били от заинтересовани купувачи от ЕС).

Какво предпочитат купувачите на имоти?

Според Джордж Гаврилидис, главен изпълнителен директор на Elxis: „Що се отнася до купувачите извън Европейския съюз, основните ни пазари са Обединеното кралство (увеличение с 20% от 2024 г. до 2026 г.) и САЩ (увеличение с приблизително 30% от 2024 г. до 2026 г.). Австралия също удвои дела си за една година и сега е третият по големина пазар извън ЕС, заедно с Швейцария и Израел, страна, от която интересът е намалял значително в сравнение с 2024 г.“

Британските купувачи предпочитат Йонийските острови, с процент от 24%. От друга страна, купувачи от САЩ и Канада се насочват главно към Крит (28%) и континентална Гърция (25%), докато за Йонийско море съответният процент е само 12%. Егейското море привлича еднакъв интерес и от двата пазара (Великобритания и САЩ), с по 19% във всеки.

„Интересното е, че почти две от пет заинтересовани страни от страни извън ЕС (38%) казват, че разполагат с бюджет от над 400 000 евро за закупуване на ваканционен дом в Гърция. Съответният процент на заинтересовани страни от страни в ЕС е 24%. Следователно, хората от трети страни обикновено имат по-голям бюджет и често избират по-скъпи и по-качествени жилища“, казва Гаврилидис. ОЩЕ: Купувате си имот в Гърция, но не може да живеете в него: Нови правила за инвеститорите