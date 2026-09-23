Звездата на съперник на Левски в Лига Европа взе важно решение за бъдещето си

Френският халф на Съндерланд Енцо Льо Фе продължи договора си с клуба от Висшата лига до лятото на 2031 г., съобщиха англичаните, цитирани от АФП. Той е кадър на Лориен, където играеше при сегашния мениджър на Съндерланд Режис Льо Бри, а след това премина през Рен. След това Льо Фе подписа за пет години в Рома, но там изигра само десет мача, преди да бъде даден под наем на Съндерланд през зимата на 2025, а следващото лято бе откупен от англичаните.

"Ние направихме нещо специално заедно"

"Наистина съм щастлив, че подписах нов договор със Съндерланд", казва 26-годишният Льо Фе в комюнике. "Ние направихме нещо специално заедно през последните два сезона, но мисля, че това е само началото", добави играчът, който изкара и период в Рома. Футболният директор на Съндерланд Флоран Гизолфи се поздрави за сделката. "Енцо е много важен играч за нас", каза той. "Той дойде в Чемпиъншип, помогна на тима да се качи във Висшата лига, а сега и да играе в европейските турнири, като ще пише още много глави. Този нов договор е въпрос на доверие", добави Гизолфи.

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Левски гостува на Съндерланд на 28 януари 2027 г.

Енцо Льо Фе изигра 36 мача за Съндерланд за първенство през миналия сезон, в които вкара пет гола и даде шест асистенции. От началото на новия сезон той има два гола за "черните котки", като вкара и победното попадение за тима при успеха над АЗ Алкмаар с 1:0 в Лига Европа. Съндерланд приема Левски на 28 януари 2027 г. в последния кръг от груповата фаза на турнира.

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