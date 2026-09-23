Загребската газова компания обявява стачка: Може да има последици

Загребската газова компания GPZ Distribucija обяви стачка, предаде хърватската медия "Индекс". Асоциацията на профсъюзите на Хърватия (URSH) обяви, че процедурата по медиация в колективния трудов спор между ръководството на GPZ Distribucija и Синдиката на газоразпределението и газовите технологии на Хърватия е приключила без споразумение. „След неуспешно приключилата процедура по колективни преговори и помирение, синдикатите предприеха дейности, свързани с организиране на стачка, в съответствие с предписаната процедура и законовите правомощия на синдиката“, се казва в съобщението на асоциацията.

По този начин GPZ Distribucija се присъединява към редица важни градски системи на Загреб, в които синдикатите инициират или обявяват стачни дейности поради неуспешни преговори.

GPZ Distribucija се грижи за газовата мрежа

GPZ Distribucija е оператор на разпределителната система и отговаря за газовата мрежа, нейната поддръжка, сигурността на системата и интервенциите в района на Загреб и част от околността.

Компанията не е доставчик, който продава газ на гражданите и издава сметки, а по-скоро управлява инфраструктурата, чрез която газът достига до потребителите.

Засега не е известно дали и до каква степен евентуална стачка би засегнала редовните работни места, интервенциите или други услуги на GPZ Distribucija, пише още базираната в Хърватия медия. ОЩЕ: 24-часова национална стачка в Гърция: Как ще се отрази на българските туристи