"Направих го за парите, гарантирам финансова сигурност и на внуците ми"

Националът на Нидерландия Тиджани Райндерс заяви, че не му харесва ролята, която му е предложена в Манчестър Сити, и призна, че не е могъл да откаже финансовата оферта на саудитския Ал Кадсия. Райндерс, който се присъедини към отбора от Саудитската професионална лига с изненадващ трансфер от 61 милиона евро, искаше да играе като динамичен полузащитник, движейки се между атака и защита, но все повече се озоваваше на позицията атакуващ полузащитник.

Тиджани Райндерс: "Първоначално и аз се чувствах така"

"В предсезонната подготовка забелязах, че нещата отново вървят в тази посока в Сити и започнах да се замислям дали искам още един такъв сезон", каза той пред медиите, докато Нидерландия се подготвя за двубоя от Лигата на нациите срещу Германия в четвъртък. "Честният отговор беше "не". Исках да потърся нещо другаде, а след това чух от клуба, че ми е позволено да го направя. Мисля, че много хора имат идеята, че кариерата ти на топ футболист е приключила, когато направиш подобен ход. Първоначално и аз се чувствах така", каза той за трансфера в Саудитска Арабия. Разговорите с треньора на Ал-Кадсия Брендън Роджърс обаче го убедиха в противното. "Той каза, че мога да прекарам три или четири много приятни години тук и след това да се върна в Европа. Има достатъчно примери за това сега. Това е и моята цел", заяви 28-годишният Райндерс.

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"Не искам да работя повече"

"С всички големи имена, всъщност оценявам саудитското първенство по-високо от това в Нидерландия. Ако хората искат да преценят футбола там, първо трябва да го гледат", допълни той. Според медиите, Райндерс е подписал договор на стойност около 100 милиона евро за четири години в Саудитска Арабия. "Винаги можеш да се правиш на моралист, но мисля, че всички биха казали "да" на това. Не искам да работя повече след кариерата си. Нямах нужда и след Сити, но сега мога да осигуря добро състояние на бъдещите поколения от семейството си. Ако този избор означава, че внуците ми също могат да живеят комфортно, защо да не го направя?", завърши халфът.

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