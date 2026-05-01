Китай премахва почти всички мита за африканските страни

Китай ще премахне митата за всички африкански страни с едно изключение - Есватини. Есватини поддържа отношения с Тайван, съобщава BBC. Към декември 2024 г. Китай въведе безмитна политика за 33 най-слабо развити африкански държави. Политиката вече обхваща 53 държави и ще остане в сила до 30 април 2028 година.

Нулево тарифно третиране на Африка

Пекин изтъква, че е първата голяма икономика, която предлага едностранно нулево тарифно третиране на Африка. Разширяването на нулевия тарифен режим на Китай може да увеличи износа на африкански селскостопански продукти, което ще помогне за повишаване на доходите в селските райони, подобряване на производителността в селските райони и в крайна сметка за намаляване на глада и бедността.

Китайско-африканската търговия се характеризира с нарастващ дисбаланс в полза на Китай. Това означава, че китайският износ за Африка далеч надвишава африканския износ за Китай и тази разлика се увеличава. Миналата година търговският дефицит на Африка с Китай се увеличи с 65% до около 102 милиарда долара.

Износът на Африка за Китай е доминиран от минерали и суровини. Основните търговски партньори на Китай в региона са Ангола, Демократична република Конго и Южна Африка.

Според анализаторите изключването на Есватини е политически ход с ограничено икономическо въздействие.

