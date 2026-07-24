Тръмп удари ЕС с мита заради принудителен труд, може да надхвърлят договорения таван от 15%

В петък, 24 юли, Европейският съюз даде да се разбере, че би могъл да се примири с новите мита, наложени от САЩ заради предполагаемия пропуск на блока да забрани вноса на стоки, произведени с принудителен труд, след като американският президент Доналд Тръмп до голяма степен се придържа към условията на трансатлантическото търговско примирие. Ден по-рано Вашингтон наложи нови двуцифрени като процент мита срещу десетки търговски партньори на САЩ, включително ЕС. Така се опита да възстанови „митническата си стена“, която беше отменена от Върховния съд през февруари.

Износът от ЕС - обложен с 10%

Износът от ЕС ще бъде обложен с 10-процентно мито, което, за разлика от много други страни, няма да се добавя към митата по принципа на „най-облагодетелстваната нация“. Съгласно трансатлантическото митническо примирие, сключено миналата година в Търнбъри (Шотландия), Вашингтон се ангажира да ограничи митата, наложени върху повечето стоки от ЕС, до 15 процента.

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"ЕС отбелязва положително факта, че този резултат е в съответствие с ангажиментите на САЩ по отношение на митата, договорени в съвместната декларация между ЕС и САЩ“, заяви Олоф Гил, заместник-главен говорител на Европейската комисия.

Митата обаче могат да надхвърлят тавана от 15 на сто

Макар Брюксел да приветства с предпазливост тези нови мита, той все пак е наясно, че текат още разследвания, свързани с твърдения за промишлен свръхкапацитет в Европа и с ценовата политика във фармацевтичния сектор. Това означава, че кумулативните мита в крайна сметка биха могли да надхвърлят тавана от 15 процента.

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Тези разследвания се провеждат съгласно раздел 301 от Закона за търговията на САЩ от 1974 г. - инструмент, използван от Вашингтон за предприемане на мерки срещу нелоялни търговски практики от страна на други държави.

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„В перспектива ЕС очаква САЩ да продължат да спазват условията на съвместната декларация между ЕС и САЩ, включително по отношение на евентуални коригиращи мерки в рамките на допълнителни разследвания по раздел 301“, добави Гил, цитиран от Politico.

Принудителният труд

Новите американски мита са резултат от петмесечно разследване, насочено към ограничаване на вноса на стоки, произведени с принудителен труд - мярка, насочена конкретно срещу производството на търговските конкуренти на САЩ в Азия.

Собственият регламент на ЕС за принудителния труд ще влезе в сила едва от декември 2027 г. Това е обосновката, посочена от търговския представител на САЩ за налагането на 10-процентна тарифа върху стоките, идващи от блока.

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Топ дипломатът на ЕС Кая Калас се изказа по-малко дипломатично, като оспори аргументите на Вашингтон за налагането на митата. „Имахме споразумение със САЩ и ние спазихме нашата част от него. Ето защо е неприятна изненада, че това споразумение не се спазва“, заяви тя пред Reuters в кулоарите на среща с държавите от Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) във Филипините.

„Ако сравните нашето трудово законодателство с това на Съединените щати, имаме платен отпуск, имаме много добри условия на труд за нашите служители, така че това наистина няма основание", смята Калас.