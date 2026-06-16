Агресивно възстановяване: Венецуела с рекорден износ на петрол за последните 7 години

Венецуела е изнесла приблизително 1,25 милиона барела на ден през май, като САЩ, Индия и Европа се очертават като основни купувачи.

Анализаторите очакват производството на венецуелски суров петрол да продължи да нараства през 2026 и 2027 г. с разширяването на международните инвестиции и лицензите за експлоатация.

Очаква се производството и износът на петрол във Венецуела да се увеличат през следващите месеци, тъй като Съединените щати допълнително облекчават правилата за дейност в най-големия световен производител на суров петрол, след като поеха контрола над индустрията след залавянето на Николас Мадуро.

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Увеличението на доставките на петрол във Венецуела е добра новина за производителите и продавачите на петрол в Южна Америка, които увеличиха доставките си досега тази година на фона на смущенията в Близкия изток. Това е добра новина и за САЩ, чиито рафинерии приемат увеличени обеми венецуелски суров петрол.

Възстановяването на Венецуела и увеличението на доставките на суров петрол в Южна Америка от Бразилия и Гвиана също са добри новини за купувачите на суров петрол в Азия и Европа, които диверсифицират източниците си на петрол, тъй като Ормузкият проток може да се е превърнал в постоянен риск за доставките на петрол.

В поредна стъпка към повече петрол от Венецуела, САЩ миналата седмица облекчиха няколко ключови генерални лиценза за операции във Венецуела, позволявайки допълнителна дейност, въпреки че не премахнаха напълно санкциите. Новите насоки на Министерството на финансите на САЩ облекчават някои търговски ограничения в ключови сектори, включително добива на петрол, газ и минерали.

Възстановяване на хоризонта

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Същевременно, най-големият доставчик на услуги за нефтени находища в света, SLB, подписа дългосрочно рамково споразумение с венецуелската държавна нефтена компания PDVSA в подкрепа на съживяването и модернизацията на нефтения и газовия сектор на Венецуела. Меморандумът за разбирателство (MoU) установява основа за сътрудничество в областта на проучването, разработването на находища, производството, цифровизацията и обучението и развитието на работната сила, съобщи SLB .

„Този ​​меморандум за разбирателство надгражда тази приемственост и очертава път с PDVSA за укрепване на оперативните постижения и развиване на уменията, които ще поддържат производителността за години напред“, каза главният изпълнителен директор на SLB, Оливие льо Пьо.

Завръщането на международни компании във Венецуела полага основите за възстановяване на доставките на петрол в страната, въпреки че те все още са 1/3 от пиковите нива от 3 милиона барела на ден (bpd) отпреди повече от десетилетие.

Венецуела се завърна на международните пазари, като продажбите на петрол са под контрола на САЩ и се предлагат от водещите търговски къщи за стоки Vitol и Trafigura. Износът на петрол от Венецуела достигна нов 7-годишен връх през май, тъй като доставките за Съединените щати и Индия се увеличиха рязко.

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Венецуела непрекъснато увеличава износа си на петрол, откакто САЩ поеха контрола върху продажбите след залавянето на Мадуро в началото на тази година. САЩ облекчиха санкциите срещу петролната индустрия на Венецуела и PDVSA, позволиха на западните фирми да се върнат към дейността си във Венецуела и насърчиха американските компании да подписват споразумения за производство и износ.

През май Венецуела е изнесла приблизително 1,25 милиона барела петрол на ден, което е с 0,7% повече от износа от 1,23 милиона барела на ден през април и огромен скок от 61% в сравнение с май 2025 г.

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Основните клиенти

САЩ и Индия станаха основни купувачи на венецуелския петрол след отпадането на санкциите, а водещите международни търговци на петрол Vitol и Trafigura бяха натоварени със задачата да продадат по-голямата част от суровия петрол на купувачите.

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Съединените щати останаха най-големият купувач на венецуелски суров петрол, като през май са реализирали около 558 000 барела на ден, следвани от Индия с 427 000 барела на ден и Европа със 169 000 барела на ден. Доставките и до трите региона са се увеличили през май спрямо нивата от април.

„Възстановяването на добива на суров петрол във Венецуела вече не е спекулативно“, написа Навин Дас от Kpler в анализ миналия месец.

Венецуелският добив се възстановява агресивно, като се стреми към ръст от близо 600 000 барела на ден на годишна база до 1,3 милиона барела на ден през 2026 г.

Според Kpler издаването на нови оперативни лицензи се очаква допълнително да увеличи производството на Венецуела до 1,5 милиона барела на ден до 2027 г.

Американските рафинерии се очаква да се възползват от възстановяването, тъй като са в добра позиция да поемат допълнителни обеми венецуелски суров петрол.

"Рафинериите в Съединените щати все още могат да абсорбират допълнителни обеми венецуелски суров петрол", заяви миналата седмица министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт.