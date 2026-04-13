Асоциация "Активни потребители" с мрачна прогноза за цените на храните

Към момента всякакви прогнози са невъзможни, но очакванията са тенденцията за увеличаване на храните да продължи, заяви Богомил Николов от Асоциация „Активни потребители" пред БНТ. И добави, че заради последната актуална криза с горивата, няма как да не се предаде по веригата на другите стоки. Друг е въпросът, че поне към момента поскъпването не е еднакво при различните стоки и услуги, но при храните е по-отчетливо поскъпването, посочи той.

Как се заобикалят законите на пазара?

Според него пазарите най-трудно могат да заобиколят законите на пазара. Въпросът е, че там, където има конкуренция на пазара, не би трябвало да има притеснения. Опасностите от този тип са свързани с монополното положение или картел на пазара, предупреди Богомил Николов.

И уточни, че не може да се очаква, че до всяка сергия, ще има инспектори, а гражданите трябва да бъдат инспекторите, да въздействат на пазара и да влияят като подава сигнали.

Богомил Николов коментира и мерките на служебното правителство, като заяви, че трябва да бъдат подкрепени само най-нуждаещите се от скъпите горива. „Големият риск е, когато се раздават хеликоптерни пари е да не се вдигне цената на билета и да не се вдигнат данъците, тъй като откъде ще дойдат парите, когато ние, данъкоплатците ги даваме“, добави Николов.

