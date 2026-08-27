Най-големият превозвач на контейнери спря работа с най-голямото руско пристанище в Черно море

Най-големият превозвач на контейнери в света MSC спря да работи през най-голямото руско черноморско пристанище Новоросийск след като имаше атака с дронове срещу кораб, който той управлява съобщава Bloomberg. Компанията спря да приема нови резервации за пратки до и от пристанището Новоросийск след атака срещу кораба MSC ULSAN III, но от превозвача не коментираха кога се е случила тя и кой е отговорен.

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Компанията препоръча на клиентите си да се свържат с руското ѝ представителство, за да намерят алтернативни маршрути, докато не се възстанови редовното обслужване до Новоросийск. MSC продължава да оперира от други руски пристанища, включително Санкт Петербург. MSC, подобно на други международни линии за превоз на контейнери, намали присъствието си в Русия след 2022 г., но продължава да превозва определени категории товари, включително храни, дрехи и фармацевтични продукти.

Напоследък атаките срещу търговски кораби в Черно море зачестиха - удари има от страна на Русия, има и от страна на Украйна. На 21 август беше съобщено за атака с дронове срещу контейнеровоза RMS TEAM в Черно море, един човек е в неизвестност. От 17 до 19 август, пет зърновоза са били атакувани по крайбрежието на Черно море - част от тактиката на Русия да спре износа на зърно от Украйна и да постави един от най-важните сектори на украинската икономика на колене. На 17 август гръцкият танкер Skiros беше атакуван в Черно море, след като е натоварил петрол с руски произход на терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум (CPC) близо до Новоросийск - една от многото украински атаки, които свалиха поне наполовина износа и на зърно от Русия през август.

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