"Бюджет 2026 е стрескящ": Бизнес и синдикати притеснени от план-сметката на държавата

"Бюджет 2026 е стряскащ и има доста въпросителни, защото преди броени часове беше обявена план-сметката на държавата. Много е притеснителен и размерът на дефицита в бюджета". Притеснението си от бюджета на финансовия министър Гълъб Донев изрази заместник-председателят на Българската стопанска камара (БСК) Мария Минчева пред БНТ. Още: Вместо на море, ще си говорим за пари: Започва обсъждането на Бюджет 2026

Бизнес и синдикати притеснени от Бюджет 2026

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По думите ѝ другото стряскащо от бюджета на финансовия министър - растящият дълг и дефицит.

"Ние не разполагаме с официалните документи, не сме в обувките на финансовия минситър и разчитаме на обяснението на правителството", добави Минчева. Тя смята, че в средата на годината не е добра практика да се правят резки промени в бюджета що се касае до минималните осигурителни доходи.

Според нея трябва да се мине към друг модел на изчисляване на минималните осигурителни прагове.

Мария Минчева настоя и за обективна административна реформа.

Петър Мишев, икономически анализатор от КНСБ посочи, че в бюджета няма фрапантни изненади, но има доста въпросителни около него. Той смята, че е крайно време да се стигне до нов механизъм за изчисляване на минималната работна заплата.

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