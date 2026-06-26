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"Бюджет 2026 е стрескящ": Бизнес и синдикати притеснени от план-сметката на държавата

26 юни 2026, 8:25 часа 835 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
"Бюджет 2026 е стрескящ": Бизнес и синдикати притеснени от план-сметката на държавата

"Бюджет 2026 е стряскащ и има доста въпросителни, защото преди броени часове беше обявена план-сметката на държавата. Много е притеснителен и размерът на дефицита в бюджета". Притеснението си от бюджета на финансовия министър Гълъб Донев изрази заместник-председателят на Българската стопанска камара (БСК) Мария Минчева пред БНТ. Още: Вместо на море, ще си говорим за пари: Започва обсъждането на Бюджет 2026

Бизнес и синдикати притеснени от Бюджет 2026

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По думите ѝ другото стряскащо от бюджета на финансовия министър - растящият дълг и дефицит. 

"Ние не разполагаме с официалните документи, не сме в обувките на финансовия минситър и разчитаме на обяснението на правителството", добави Минчева. Тя смята, че в средата на годината не е добра практика да се правят резки промени в бюджета що се касае до минималните осигурителни доходи. 

Според нея трябва да се мине към друг модел на изчисляване на минималните осигурителни прагове. 

Мария Минчева настоя и за обективна административна реформа.

Петър Мишев, икономически анализатор от КНСБ посочи, че в бюджета няма фрапантни изненади, но има доста въпросителни около него. Той смята, че е крайно време да се стигне до нов механизъм за изчисляване на минималната работна заплата. 

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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