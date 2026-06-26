САЩ изпращат военни кораби и самолети на помощ на Венецуела

САЩ ще разположат два военни кораба и транспортни самолети и хеликоптери, за да окажат логистична подкрепа на операциите за подпомагане на пострадалата от две разрушителни земетресения във Венецуела, съобщи американската армия. "Тези сили ще осигурят специализирани мобилни услуги и подкрепа за правителствения персонал на САЩ, а също и на аварийно-спасителните екипи, както и на американските междуведомствени партньори при оценката на щетите, издирването на ранени и доставката на критично важна, животоспасяваща помощ", написаха от Южното военно командване на САЩ.

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Междувременно американският Държавен департамент съобщи, че Вашингтон ще отпусне финансова помощ в размер на 150 милиона долара за справяне с щетите от бедствието.

Петдесет милиона ще бъдат предоставени на хуманитарни неправителствени организации, а останалите 100 млн. на хуманитарната служба на ООН.

От щата Вирджиния ще замине екип от 80 спасители със следови кучета, специализирани в издирвателни операции в градски условия, а държавният секретар Марко Рубио обеща от Бахрейн, че правителството на САЩ ще окаже помощ на Венецуела.

Ръководителят на американската дипломация потвърди, че е разговарял по телефона с временния венецуелски президент Делси Родригес, която приветства демонстрираната "солидарност" от страна на Вашингтон.

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По последни данни броят на загиналите при вчерашните земни трусове във Венецуела е 235, а ранените са близо 1520. Предполага се, че стотици хора остават затрупани под отломките на срутили се сгради.

В сряда малко след 18:00 часа местно време южноамериканската страна бе разтърсена от две последователни земетресения с магнитуд 7.2 и 7.5 по Рихтер.