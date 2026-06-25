Радар за икономика: Най-важните новини на 25 юни 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 25 юни 2026 г.

Реформи вместо шокови мерки – по-нисък дефицит без удар по доходите: Людмила Петкова обясни за Бюджет 2026

При дефицит от над 7% са възможни два подхода. Единият е за увеличаване на данъци и рязко намаляване на разходи. А цената е тежки икономически и социални последици. Другият е за плавна стабилизация със структурни реформи. В Бюджет 2026 има мерки, които са част от широка и дългосрочна политика. Подходът е на плавна стабилизация на финансите, възможност икономиката да продължи да расте и да се запази конкурентната данъчна среда с ниските налози. Това обясни зам.-министърът на финансите Людмила Петкова в ефира на Нова телевизия.

Реформи вместо шокови мерки – по-нисък дефицит без удар по доходите: Людмила Петкова обясни за Бюджет 2026

Бензинът в Русия стана по-скъп, отколкото в България (ВИДЕО)

Русия отбеляза най-голямото седмично повишение на цените на бензина за последните 20 години, съобщава Bloomberg. Скокът, съчетан с недостиг на гориво и паника на пазара, беше предизвикан от успешните удари на украинските дронове по редица нефтопреработвателни заводи. Според Федералната статистическа служба на Руската федерация средните цени на бензина са се повишили с 3% само за една седмица – от 16 до 22 юни, достигайки 71,20 рубли (0,95 долара/0,84 евро) за литър. Това е най-големият седмичен скок в цените на горивото на вътрешния пазар поне от 2006 г. насам.

Това обаче е цената на едро, което значи, че тази на дребно е двойно по-висока. Например в региона на Ростов цените скочиха рязко - на някои бензиностанции в Ростов на Дон цените надхвърлят 140 рубли (над 1,60 евро) за литър. Местният Telegram канал "РОСТОВ ГЛАВНЫЙ" показа, че цената на А-95 е именно 140 рубли на литър. В България бензин А-95 е по-евтин - днес, 25 юни, цената по бензиностанциите варира от 1,48 до 1,51 евро.

Бензинът в Русия стана по-скъп, отколкото в България (ВИДЕО)

Снимка: БГНЕС

Домати, краставици, картофи, цитруси: Цените във Виена и София - поемете въздух (СНИМКИ)

2,19 евро за килограм банани. 2,39 евро, ако са био – това са актуални цени към 20-ти юни, 2026 година, не къде да е, а в австрийската столица Виена, видя репортер на Actualno.com. Всички посочени в материала цени за Виена са от търговската верига Spar. В София цените на жълтия плод се движат в диапазон около 1,50 евро до 1,90 евро, но може и да е доста по-евтино при промоция – под 1,20 евро. Според световноизвестната платформа Numbeo, която събира данни за жизнения стандарт и разходите кажи-речи навсякъде по света, месечно във Виена ти трябват около 1070 евро, за да преживееш – но само ако не си под наем. С наема вече сумата скача на около 2100 евро. А средната брутна заплата в Австрия сега се движи между 3650 до 3930 евро на месец по данни на българската специализирана компания Euro-Tax, която съдейства на работили в Германия и Австрия български граждани за възстановяване на надвзети данъци. За сравнение, средната брутна заплата в България е около 1400 евро.

Домати, краставици, картофи, цитруси: Цените във Виена и София - поемете въздух (СНИМКИ)

Цените на петрола: Все едно не е имало война в Близкия изток

В четвъртък, 25 юни, цените на петрола изгубиха постигнатите по време на войната в Иран висоти, защото инвеститорите заложиха, че глобалните доставки на суров петрол ще се подобрят. Причината - танкерите, които месеци наред бяха блокирани в Персийския залив, започнаха да напускат Ормузкия проток по план за евакуация. Той трябва да позволи на стотици плавателни съдове с около 11 000 моряци да преминат през пролива, след като Иран и САЩ постигнаха споразумение за прекратяване на огъня, обяви Международната морска организация (ММО) към ООН.

Цените на петрола: Все едно не е имало война в Близкия изток

Еврото остава под психологическа граница спрямо долара

Курсът на еврото остава под психологическата граница от 1,14 спрямо щатския долар - равнище, което последно наблюдавахме преди повече от година, чак през май 2025 г. Оттогава насам еврото записа и годишен рекорд от над 1,20 спрямо американската валута - през януари 2026 г. В края на миналата седмица и в началото на настоящата обаче то "флиртуваше" с границата от 1,14 и мина под нея на 23 юни. Ден по-късно пък слезе чак до равнище от 1,133.

Еврото остава под психологическа граница спрямо долара