"Да му мислят децата ни": Критика към Бюджет 2026 на Гълъб Донев

"От около пет години в България се смени изцяло посоката на харчене на пари у нас, при положение, че бхяме пример в Европа по пестеливост. Сега вече започна обратната надпревара. Сега уравляващото мнозинство на "Прогресивна България", което дойде на власт точно след големите протести, сега предлага бюджет с още по-голям дефицит и още по-голямо харчене. Да му мислят децата ни". Това заяви Богомил Николов от Асоциация "Активни потребители" пред БНТ за Бюджет 2026. Още: Назряват ли протести за увеличението цената на винетките и тол системата: Ето го отговорът

По думите му не може с едната ръка да се наливат пари в икономиката, а с другата да се иска цените да вървят надолу.

Богомил Николов обяви, че това, което подкрепя, е увелчаване правомощията на Комисия за защита на потребителите и Комисия за защита на конкуренцията в законодателството.

Какво е записано в Бюджет 2026?

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Припомняме, че започва първото обсъждане на Бюджет 2026. Очаква се разговор във Финансовото министерство между управляващите, синдикатите и бизнеса, пишат bTV и Нова телевизия. Според разчетите на кабинета "Радев" до края на годината ще харчим повече отколкото изкарваме- дупката в бюджета е 5.7 %. Очаква се икономически растеж от 2.6 на сто, а инфлацията е 5.2%.

Минималната работна заплата запазва размера си от 620 евро, тъй като той влезе в сила от 1 януари. Увеличава се максималният осигурителен праг на 2300 евро, а работещите в държавните структури ще започнат да плащат сами осигуровките си.

Предвижда се сериозно поскъпване на винетките още от лятото и то с 30% - виждате новите цени. Поскъпват и цигарите. Също от 1 август акциза се вдига с около 6%.

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