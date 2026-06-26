Задръствания в Гърция този уикенд: Нови тапи преди Солун очакват българите

Нови трудности с придвижването до гръцките плажове могат да имат българите, решили да пътуват до южната ни съседка този уикенд. Пътна полиция в Солун предупреждава за затруднен трафик през почивните дни.

И през този уикенд източната част на околовръстния път в Солун отново ще бъде затворена. Извършват се строителни работи. Още от петък се затваря и пътния възел Пилея-Панорама.

Гръцките власти препоръчват на шофьорите повече търпение и ги съветват да предвидят допълнително време за пътуването. Очакванията са да се образуват отново колони от чакащи автомобили.

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Подобно на предишната реарганизация, по време на строителните дейности движението ще бъде пренасочено през обходни маршрути, като някои от тях минават през центъра на града.

Източник: БГНЕС

Основното претоварване на трафика се очаква при пътуване в посока Халкидики, както и към летището на Солун. В зависимост от натоварването на движението би могло да има забавяне и при пътуване в посока Солун-Кавала, предаде БНР.

Властите съобщават, че на източната част на околовръстния път на Солун се изгражда пътна артерия с държина 8 километра и естакада, което в бъдеще ще улесни пътуващите.

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