Преди изнасяше горива, сега ще внася: Русия търси изход от кризата с доставки от Индия

Русия се готви да започне мащабен внос на бензин от Индия. Информацията идва на фона на нарастващия недостиг на гориво в страната, причинен от вълната от украински удари с дронове срещу критични петролни рафинерии. В знак на нарастващ натиск, Русия вече се насочи към внос на бензин по море.

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Според РБК, проектът за изменения в Данъчния кодекс на Русия ще въведе бюджетни субсидии за петролните компании, внасящи бензин от чужбина, като по този начин ще се удължи съществуващ механизъм, въведен преди осем години за контролиране на цените на дребно на горивата. Съгласно предложените правила, субсидията ще се изчислява въз основа на индикативната цена на бензина на индийския пазар и разходите за доставка на гориво от индийските пристанища до Русия. Бюджетната и данъчната комисия на Държавната дума подкрепи законопроекта, като източник съобщи пред RBC, че може да бъде приет на второ и трето четене още в сряда.

Индия: Най-големият клиент на суров петрол на Русия

Индия стана най-големият купувач на суров петрол за Русия след началото на пълномащабното нахлуване в Украйна, купувайки между 1,5 и 2 милиона барела (приблизително 238,48 милиона литра до 318,35 милиона литра) на ден през 2025 г., достигайки рекордните 2,66 милиона барела (приблизително 423 милиона литра) на ден през юни 2026 г. Част от този суров петрол се преработва в индийски рафинерии и се реекспортира като петролни продукти, включително бензин.

Според Ройтерс, цитирайки Wood Mackenzie, се очаква износът на индийски бензин да достигне рекордните 400 000 барела (приблизително 6,36 милиона литра) на ден през 2025 г., като азиатските страни са сред основните купувачи. Зеленски казва, че украинското разузнаване показва, че горивната и логистична криза в Крим се задълбочава ежедневно, докато Беларус изгражда военна инфраструктура по границата с Украйна, като е идентифицирал пет възможни гранични местоположения.

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Индийският бензин съдържа около 20% етанол – приблизително двойно повече от разрешения стандарт на Русия, който беше повишен до 10% миналата година след серия от украински атаки срещу руската рафинерия.

Ударите срещу руските рафинерии се засилиха рязко през 2026 г., като се съобщава, че през май са били ударени 16 съоръжения, а през юни – най-малко още 6, което допълнително задълбочи кризата с горивата. Кумулативните щети доведоха до най-ниското ниво на преработка на суров петрол в Русия от две десетилетия, намалявайки производството на бензин с около 25%. Действащите рафинерии в момента произвеждат приблизително 85 000 тона бензин на ден, докато лятното търсене изисква около 111 000 тона дневно – оставяйки структурна празнина от приблизително 25 000 тона всеки ден.

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Според Ройтерс, недостигът вече представлява около 20% от вътрешното потребление и е довел до повишаване на цените на бензина на едро до над 100 рубли или около 1,34 долара за литър.

Доставките от Беларус са недостатъчни

Русия внася бензин от Беларус, за да компенсира част от загубите, но обемите остават недостатъчни. Настоящите доставки от Беларус възлизат на приблизително 100 000-150 000 тона на месец.

Горивната криза засяга авиационния сектор

С намаляването на доставките на авиационно гориво, руските оператори на леки самолети започнаха да заместват авиационното гориво с автомобилен бензин. Цените на едро на авиационното гориво скочиха рязко въпреки правителствената забрана за износ, като големите търговци на дребно започнаха да ограничават продажбите на гориво на клиент в Москва, Санкт Петербург и Татарстан.

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„Ситуацията все още не е критична, но се движи в тази посока“, каза Вадим Циганаш, изпълнителен директор на Асоциацията за авиационен труд. „До един месец проблемът ще стане остър“, категоричен е той.

Експерти предупреждават, че ценовият контрол, предложен от Асоциацията на операторите на Ан-2, ще влоши недостига, вместо да го облекчи, докато горивната криза се разпространява в поне 25 руски региона.

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