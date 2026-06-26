Монопол, който влияе за смъртоносните катастрофи в България: Нечувани твърдения

Изгоряха 46 македонски граждани по същата причина - заради едноредова мантинела. Имаме решение на Пернишкия окръжен съд за това. Само че в България "има една завера от 3-4 фирми", които правят мантинели и не допускат обезопасителни съоръжения, които са много по-сериозни - т.нар. джърсита. Това са бетонни прегради и те не могат да се скъсат както обикновените метални мантинели. Но и тези мантинели може да работят - въпросът е в качеството и най-вече подпорните колчета колко нагъсто се слагат. Това заяви председателят на Асоциацията на пострадалите при катастрофи Владимир Тодоров

Има монопол какви мантинели да се правят и слагат в България, настоя Тодоров пред bTV. Според него е можело децата, които загинаха на АМ "Тракия", да не загинат - но някой прибрал "едни пари" за "тази мантинела при Ямбол" - Още: "Децата са размазани, нищо не може да направиш": Свидетел с ужасяващ разказ за трагедията на "Тракия"

Сърцераздирателни критики

За мен ще е много интересно да се направи проучване изпълнен ли е българският стандарт, каза и бившият служебен спортен министър Димитър Илиев, който е осемкратен рали шампион на България. "Това е заради много години корупция", добави Илиев за мантинелите, уточнявайки, че години наред сред малка група хора се разпределят "блага".

СНИМКА: БГНЕС

Илиев разказа в сутрешния блок на bTV и за свой опит с проверка на АМ "Струма" - имало "леко пропаднал мост, целият спукан и от него течеше вода". По думите му, след като се намесил и питал инспекторите дали това трябва да бъде така, накрая в протокола било отразено и обектът не бил приет. "Няма да забравя как ходех по институциите и буквално се молих: "Абе хора, вие нямате ли семейства" - съсипах си нервите и като го говоря пак треперя, толкова безпомощен не съм се чувствал, един от най-тежките ми периоди беше това", разказа още Илиев. И заключи за АПИ: "Липса на желание - само да се раздават пари по едни обществени поръчки, дори не могат да измият едни мантинели. Вие не можете да си представите колко са зле".

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"Хора, трябва да разберем, че имаме проблем със скоростта. Дайте да се смирим малко – малко смирение, търпение, да знаем, че това, което убива при инцидентите, е скоростта", настоя за пореден път Илиев.

Над 50% от пирамидата в безопасността на пътя е инфраструктурата. Но няма кой да носи отговорност, посочиха още Тодоров и Илиев. Димитър Илиев спомена, че разбрал, че наскоро полицията в Сливен глобила за превишена скорост шофьор, като го е проследила с дрон: "Адмирирам такива мерки". И напомни за пореден път за Фонда за пътна безопасност, който е очевидно, че не се използва по предназначение.

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