"Wannabe" стана на 30 - песента, която превърна Spice Girls в световен феномен (ВИДЕО)

Преди 30 години Spice Girls направиха пробив на световната музикална сцена с първия си хит "Wannabe", издигайки "момичешката сила" като знаме и оставяйки траен отпечатък върху поп културата, предаде АФП.

Сформирана през 1994 г., британската група пусна "Wannabe" на 26 юни 1996 г. Песента веднага се изкачи на върха на класациите във Великобритания, САЩ и много други страни.

"Те не бяха просто ефимерна поп група", спомня си Доминик Мохан, бивш главен редактор на вестник "Сън", който по онова време отразява музикалните събития. "Те бяха много динамични и носеха доста силни послания за феминизма, момичешката сила и това да бъдеш себе си. "Wannabe" е от онези песни, за които още при първото слушане веднага разбираш, че ще останат в историята", каза той пред АФП.

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Доминик Мохан е куратор на изложбата в центъра "Барбикан" в Лондон, озаглавена 1996: 30 Years On, която ще продължи до средата на септември и поставя на преден план Spice Girls и някои от техните емблематични визии. Мел Би, например, е предоставила леопардовия тоалет, който носи на наградите БРИТ през 1997 г.

За разлика от предишните женски групи, всяка "спайска" имаше свой отличителен стил. Мел Би (Скери Спайс - Scary Spice) с нейните принтове с животински мотиви, Виктория Бекъм (Пош Спайс - Posh Spice) с изисканите си тоалети, Ема Бънтън (Бейби Спайс - Baby Spice) и нейните пастелни нюанси, Мел Си (Спорти Спайс - Sporty Spice) и нейните спортни облекла, както и Джери Халиуел (Джинджър Спайс - Ginger Spice) с мини роклята си с мотив на британското знаме.

Песента "Wannabe" със завладяващия си припев "I'll tell you what I want, what I really, really want" и посланието си за приятелство, се превърна в химн на цяло едно поколение. Песента има близо 1,5 милиарда прослушвания в Spotify.

Слухове за събиране

Годишнината подхранва слуховете за концерт, който ще Spice Girls, въпреки че изпълнителките не са се изявявали заедно от Олимпийските игри в Лондон през 2012 г.

"Това е нашата 30-а годишнина, мисля, че трябва да направим нещо", каза Мел Би пред информационната агенция Пи Ей мидия. "Всички говорим за това, но нищо не е потвърдено", допълни тя.

Доказателство за тяхното трайно влияние е, че артисти като Тейлър Суифт, Дуа Липа, Адел и Чарли Екс Си Екс посочват Spice Girls като източник на вдъхновение.

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"Съществува тенденция изпълненията на групата да се възприемат като много "сладникав" поп. Всъщност те имаха много по-пънкарско измерение", казва експертът по медии, изкуство и комуникации Джоел Грей.

Съдбата на Spice Girls

Групата Spice Girls, сформирана и ръководена от хора като продуцента Саймън Фулър, намаля през 1998 г. с напускането на Джери Халиуел, преди да се разпадне напълно.

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Певиците впоследствие се насочиха към солови кариери, най-вече Виктория Бекъм, която се изявява успешно в модната индустрия. През годините бившите "спайски" се събираха от време на време - за последен път през 2019 г., но без Виктория Бекъм.

"Не мисля, че ще станем свидетели на пълно събиране на групата, но мога да представя, че ще отново ще направят нещо заедно", казва Грей. "Това, което научих от Spice Girls, е, че никога не трябва да казваш "никога"", допълва той.

Засега групата е обявила само тениска и издание на винил по случай 30-годишнината на "Wannabe".

Източник: БТА