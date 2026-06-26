Защо България още разчита на метални мантинели? Експерти с тревожен отговор

Бетонови ограничителни системи от години се използват масово в Европа, САЩ и съседни на България държави, докато у нас продължава да се разчита основно на метални мантинели. По думите на председателя на УС на Научно-техническия съюз по транспорт инж. Ясен Ишев повече от десет години настояват пред Агенция "Пътна инфраструктура" и Министерството на регионалното развитие за въвеждането на стоманобетонни ограничителни системи.

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"Организираме кръгли маси, изпращаме становища и заключителни документи. Бетонните разделители са значително по-здрави, по-дълготрайни и по-безопасни", категоричен е експертът. Той изтъкна и че те издържат поне 50 години. Това означава, че бетонните системи са не само по-безопасни, но и многократно по-изгодни финансово.

Попитан защо тогава тези съоръжения не се използват по българските магистрали, той отговори: "Основната причина е, че възложителят - АПИ, не ги залага в своите задания. Ние многократно сме питали защо. Получавали сме обяснения, че били по-скъпи, но това не отговаря на истината".

По думите на Ишев чуждестранни компании предлагат сертифицирани бетонни системи, които вече са широко използвани в Европа. Той подчерта и че металните мантинели сами по себе си не са незаконни.

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"Каквито и метални мантинели да поставим, при такава скорост, такъв ъгъл на удара и толкова тежък камион те не могат да го спрат. Това могат да направят бетонни ограничителните системи тип "Джърси", които връщат автомобила обратно в собствената му лента", обясни бащата на Сияна и създател на движение "Сияние" Николай Попов.