Министърът на икономиката пред полския бизнес след бюджета с 5,7% дефицит: Имаме "реформаторско мислене"

"България е отворена за полски инвестиции. Ние издигаме инвестициите като национален приоритет и Полша е една от държавите, които разглеждаме като приоритетни партньори", каза вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев на среща в Гданск с представители на Гданския бизнес клуб. Той е в полския град като ръководител на българската делегация в рамките на Международната конференция за възстановяването на Украйна Ukraine Recovery Conference 2026, която се провежда на 25 и 26 юни.

С какво Пулев опитва да спечели инвеститорите?

Пред полския бизнес снощи Пулев изтъкна като предимства стратегическото местоположение на България, свързващо Европа, Азия и Африка, и преминаващите през страната ни ключови енергийни, транспортни и дигитални коридори.

Още: Радев назначи нов зам.-министър на икономиката от хората на Доган

„Искаме да засилим диалога за индустриално сътрудничество между нашите две братски държави“, добави още той и подчерта, че вече има силен фундамент за такъв процес - стокообменът между Полша и България достига "рекордни нива" от 3,2 млрд. евро, а директните полски инвестиции в българската икономика надхвърлят 650 млн. евро.

Пулев поздрави домакините и за постигнатия резултат от 1 трилион щатски долара БВП, като посочи, че в периода на прехода Полша има ръст от 722%.

България има амбициите да следва модела на полската икономика

Министърът подчерта, че България има амбициите да следва модела на полската икономика. „И ние се борим да покажем едно ново лице на българската държавност и българската икономика. Перспективите пред българската икономика не са изглеждали по-добре през последните години. Излязохме от спирала от избори и освен искреното ни желание да засилим индустриалния диалог, вече имаме и пълно мнозинство в парламента и изпълнителна власт със силни амбиции и реформаторско мислене“, изтъкна още Пулев на фона на представения от финансовото министерство Бюджет 2026 с 5,7% дефицит, оспорван вече от редица икономисти: Абсурд, парадокс, нищо не съответства: Икономисти подкрепиха Actualno.com за кашата на Донев с Бюджет 2026.

По думите на вицепремиера, цитирани от пресцентъра на Министерството на икономиката, в България се подготвя нов проектозакон за публично-частното партньорство, който да дава сигурност на инвеститорите. „Предстои цялостна и всеобхватна програма за модернизация в сферата на енергетиката, както за структуроопределящи инвестиции в нови ядрени мощности, така и в съпътстващи базови и балансиращи мощности, свързани с нуждите на потребителите и бизнеса на ежедневна база“, посочи още той, като очерта предстоящите ключови инвестиции в транспортната свързаност, пристанищна и летищна инфраструктура, които ще бъдат предоставени чрез публично-частни партньорства.

Снимка: БГНЕС

„България вече е на картата на изкуствения интелект в Европа. България бе избрана за една от шестте пилотни държави в ЕС, в които да се инвестират средства от ЕС за засилване на AI инфраструктурата. България е част от Петата индустриална революция, свързана с изкуствения интелект, в сферата на супер компютрите и дейта центровете“ каза още Пулев.

Още: След еврото: Чуждите инвестиции скочиха до над 2 милиарда

България е "про-НАТО и про-ЕС"

По думите му, секторът на отбраната е критичен за нашия национален суверенитет и цялата система на сигурност в Европа. „На срещите, проведени през последните дни с премиера Радев, изпратихме това ясно послание и към канцлера Мерц, към президента Макрон и към председателя на Европейската комисия: България е про-НАТО, България е про-Европейския съюз, България има много модерна отбранителна индустрия със сериозни традиции през годините и върви към ускорено развитие. Преминаваме към производства по натовски стандарти, към инвестиции в нови индустрии, включително дронове“, каза той и призова бизнесът да се възползва от присъствието на срещата и на български иновативни компании от този сегмент.

Още: Богатството на българите вече е над 1 трилион лева, но огромната част е в имоти: Анализ на икономисти

Вицепремиерът посочи, че България и Полша имат много допирни точки и общи ценности на двата народа, славянски корени, сходни езици и перспективи за взаимноизгодно индустриално сътрудничество, чийто потенциал ще се разгръща в следващите години.

В срещата с представителите на бизнеса в Гданск участваха още посланикът на България в Полша Маргарита Ганева, министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев, заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Михаела Карадимова, заместник-министърът на транспорта и съобщенията Христина Велинова и заместник-министърът на енергетиката Кирил Темелков, изпълнителният директор на БЕХ Андрей Живков, които проведоха редица двустранни срещи. В срещите участваха и представители на българското посолство във Варшава, както и Йордан Драганчев, СТИВ Полша.

Още: Германия похвали България като място за инвестиции