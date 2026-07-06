България е на опашката в ЕС по брой корпоративни шефове жени

Жените в България остават силно непредставени по най-високите етажи на корпоративната власт, където се вземат стратегическите решения, определя се посоката на компаниите и се оформя икономическото бъдеще на страната.

По този показател страната ни е една от последните в ЕС, сочат данни на фондация "Български фонд за жените".

Според тях въпреки че половината от обществото са жени, достъпът им до управлението на бизнеса продължава да бъде изключение, а не правило.

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Фондацията подкрепя транспонирането на Директива (ЕС) 2022/2381 и въвеждането на законодателни мерки за по-балансирано участие на жени и мъже в управителните органи на големите публични дружества в България. Организацията подчертава, че е важно тези правила да доведат до реална промяна в практиките, а не да останат формално изпълнение на европейско изискване.

България - на европейската опашка по жени-шефове

Според последните данни на Европейския институт за равенство между половете (EIGE) от октомври 2025 г. има сериозен дисбаланс в представителството на жените в управлението на най-големите публични компании. В България жените заемат едва 12,2% от изпълнителните директорски позиции в най-големите листвани дружества, което се равнява на приблизително 1 от всеки 8 изпълнителни директори.

Това поставя страната сред държавите-членки на Европейския съюз с най-ниско женско представителство на най-високите нива на корпоративно управление. За сравнение, средното ниво за ЕС е 18,5%, което ясно показва изоставането на България спрямо европейските тенденции.

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Статистиката сигнализира не само за проблем на равнопоставеността, но и за структурно неравенство в достъпа до позиции, на които се вземат ключови икономически решения и се управляват ресурси. Тези данни показват, че реалната власт остава концентрирана в ръцете на мъжете.

Според БФЖ това не е само въпрос на равнопоставеност, а и на икономическа ефективност. Ограниченият достъп на жените до управленски позиции означава, че компаниите работят с по-тесен кръг от таланти, опит и лидерски потенциал.

Фондация "Български фонд за жените" подкрепя законопроекта, но предлага той да бъде надграден в няколко ключови посоки:

разширяване на обхвата на задължените дружества, включително към предприятия от обществен интерес като банки и застрахователи;

въвеждане на отделна цел за дела на жените сред изпълнителните директори;

санкции, които са реално възпиращи спрямо мащаба на компаниите;

прозрачни и предварително известни критерии при подбора на управителните органи;

проследяване на реалния ефект, включително върху изпълнителните позиции.