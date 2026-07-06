Няма спасение от новите такси за Temu и Shein: Дори над 150 евро, пак плащаме

От 1 юли 2026 г. Европейският съюз въведе плоска митническа такса от 3 евро на артикул за поръчки на стойност до 150 евро от търговци от трети страни, с цел да ограничи безмитния внос на евтини стоки от платформи като Temu, Shein и AliExpress.

Мнозина потребители решиха, че могат да заобиколят плащането на допълнителен налог, ако просто направят голяма поръчка, на стойност над 150 евро. Те обаче останаха неприятно изненадани, откривайки, че дори при големи поръчки има такси.

Така потребителка у нас поиска разяснение по въпроса в социалните мрежи, онагледявайки ситуацията със своя поръчка на стойност над 190 евро, за която се вижда, че й е начислена такса от 33 евро.

Източник: Facebook

Още: Имате поръчка от Temu преди 1 юли? Пак може да платите такса

Какво се случва при поръчка над 150 евро?

Причината за тази неприятна "изненада" е, че по отношение на пратките над 150 евро, правилата остават различни.

За пратки на стойност над 150 евро не се прилага фиксираната такса от 3 евро. Вместо това за тях важат стандартните (класически) митнически правила, които съществуваха и преди тази реформа:

Стандартно мито: Пратките над 150 евро подлежат на процентно мито, което се изчислява върху стойността на стоката + транспорта. Процентът зависи изцяло от вида на стоката (нейния тарифен код) – например за дрехи, електроника, обувки или козметика процентът е различен (обикновено между 0% и 17%).

Още: Нови мита за онлайн покупки: повече контрол и защита за потребителите

ДДС (20% за България): ДДС се начислява върху общата сума (стойността на стоката + транспорта + начисленото мито).

Митническо представителство (такса за обработка): Тъй като пратката надхвърля 150 евро, тя не може да премине по опростената процедура (IOSS). Куриерската фирма или Български пощи ще изискат от вас да попълните митническа декларация и ще ви таксуват с такса за митническо представителство (обикновено между 15 и 40 лв. в зависимост от оператора).