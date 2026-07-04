Турция иска да се присъедини към платежната система на ЕС

Турция е изпратила официално писмо, че иска да се присъедини към платежната система SEPA на Европейския съюз. Това заяви в четвъртък министърът на финансите на южната ни съседка Мехмед Шимшек на пресконференция след срещата на високо ниво за икономически диалог между Турция и ЕС в Истанбул. Писмото е изпратено до Европейския платежен съвет (European Payments Council), поясни Ройтерс.

Турция и ЕС водят разговори за Единната зона за плащания в евро (SEPA) на ЕС, включваща 41 държави, която прави трансграничните плащания в евро по-евтини, по-бързи и по-сигурни. Анкара обяви, че е заинтересована да се присъедини към системата.

В SEPA участват всички страни от еврозоната; държави извън еврозоната като Швеция, Дания, Полша, Чехия; и държави извън ЕС, като Норвегия, Исландия, Швейцария, Великобритания и др.