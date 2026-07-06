"Последният удар": Предупреждение за нова изненадваща тесла за бизнеса с осигурителните прагове в бюджета

Бизнесът у нас го грози драстичен скок на осигурителни прагове, ако бюджетът на управляващите от "Прогресивна България" бъде приет. Промените ще засегнат повсеместно всички.

"Само минавам да ви подготвя психически за нещо, което в момента минава почти между другото, но за много малки бизнеси може да се окаже доста болезнено. Ако внесеният за разглеждане законопроект за бюджета на ДОО за 2026 г. бъде приет в този вид (а с това мнозинство ще бъде), от 1 август минималните осигурителни прагове скачат сериозно. И когато казвам сериозно, говорим за почти двоен скок при управителите в сектор "Търговия на едро и дребно". За това сигнализиран предприемачът и специалист по Google и YouTube Иван Любенов.

Той обяснява, че към момента прагът е 664,17 евро, но от 1 август има предложение той да стане 1129 евро. "Да, правилно прочетохте. 1129 евро минимален осигурителен праг за ръководители в търговията. Много хора ще кажат: "Ама аз не си плащам такава заплата". Не е нужно да си плащате точно такава заплата, за да ви засегне", категоричен е той.

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Нова тежест без преходен период

"Ако сте назначени на ДУК (Договор за управление и контрол) като управител на собствената си фирма, осигуровките ще трябва да се внасят минимум върху тази база. Просто държавата казва: от тази дата нататък приемаме, че като управител в този сектор трябва да се осигуряваш минимум върху 1129 евро. Около 480 евро за "добър ден", според конкретния случай и начина на осигуряване месечно, само за това, че фирмата съществува и някой трябва да я управлява. Разбира се, всеки трябва да си провери точната сметка със счетоводител, защото има значение дали сте на ДУК, дали сте самоосигуряващо се лице, каква е дейността, какъв е кодът по КИД и какви точно осигурителни рискове се прилагат. Но посоката е ясна", пише Любенов.

По думите му "някой не разбира, че малкият бизнес в България не живее в таблица на Excel, за да ти оправи течовете в бюджета".

"Той живее в реалност, в която наемът се вдига. Токът се вдига. Счетоводството се вдига. Банковите такси се вдигат. Софтуерите се вдигат. Доставките се вдигат. Заплатите трябва да се вдигат. Клиентите обаче не винаги могат да плащат повече. И точно в този момент идва още една тежест. Не след една година. Не след плавен преход. Не след предвидим период за адаптация. А от 1 август. След по-малко от 30 дни!!! По средата на годината. След като фирмите вече са си направили бюджетите си. Планирали са разходите си. Подписали са договори. А много бизнеси вече са на ръба между „издържаме“ и „затваряме“", коментира Любенов.

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Засегнати ще бъдат и служителите

Според него промените не засягат само управителите, тъй като за служителите също има увеличение на минималните осигурителни прагове.

Любенов уточнява, че досега по този код от КИД праговете са били изравнени на 550,66 евро. От август обаче се планират нови прагове от 620,20 евро за неквалифицирани позиции до 826 евро за специалисти. Това, по думите му, означава по-висок разход за работодателя и по-висока удръжка за работника, ако възнаграждението му е близо до прага.

"И после пак ще се чудим защо бизнесът не инвестира. Защо хората работят „на черно“. Защо малките търговци изчезват. Защо всички искат да са в сивото, вместо в светлото. Защо всеки, който опита да направи нещо законно, в един момент се чувства наказан за това. Истинското изсветляване на икономиката не се прави с грубо вдигане на прагове за всички. Прави се с контрол там, където има реален риск. С проверки на фирми, при които има огромно разминаване между оборот, персонал, заплати и осигуровки. С електронни системи, анализ на данни и реална работа на институциите", коментира Любенов.

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Последният удар за много бизнеси

По думите му при така структурираните промени се получава така, че честният плаща повече, а некоректният пак ще намери начин да заобиколи системата.

"А държавата ще отчете „повече приходи“. И накрая пак ще излезе, че проблемът е в бизнеса. Не в това, че всяка година предприемачът в България трябва да се събужда с мисълта: „Какво ли още са измислили днес?“", пише предприемачът.

Той отправя апел към бизнеса да действа проактивно. "Затова, ако имате фирма, особено в търговията, говорете със счетоводителя си навреме. Проверете си кода по КИД. Проверете дали сте на ДУК или като самоосигуряващо се лице. Проверете какъв праг ще се прилага за вас от 1 август, ако проектът бъде приет без промени. Проверете и какво ще означава това за служителите ви. Защото това не е малка техническа промяна. Това е сериозен скок в осигурителната тежест. И за много малки бизнеси може да се окаже последният удар", пише още Любенов.