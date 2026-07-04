"Това е революция": Отварят български фермерски пазари на паркингите на големите вериги заради "респекта" към КЗК

400% ръст на сигналите е отчела Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) през последната година. Това заяви председателят на комисията Росен Карадимов пред БНТ. По думите му увеличението показва, че КЗК се е утвърдила като видим и предвидим национален регулатор, но същевременно е "знак за тежък дефицит на държавност", тъй като все повече граждани и бизнес търсят съдействие именно от комисията.

Карадимов подчерта, че КЗК не е контролен, а регулаторен орган, чиято роля е да анализира процесите в дълбочина и да предлага решения с ефект върху цели сектори на икономиката. "Имаме сигнали, които нямат нищо общо с нашата функционалност. Уважаваме ги, отговаряме им. Но това показва степен на доверие."

Той обяви и новина: "Благодарение на респекта към КЗК, скоро ще видите на големите паркинги на търговските вериги български фермерски пазари на преференциални цени, определени от самите производители. Това е революция. България се променя – когато държавата работи в синхрон, с ясно поставени цели и координация, всеки в бизнеса разбира, че е добре да намали печалбата и да влезе в правилата, вместо да рискува репутация и финансови глоби".

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По думите му надценката на нашето сирене стига до 100%, затова има такава разлика в цените с други европейски страни. "Млекопроизводството е пред загиване. Знаете ли, че стадата в селското стопанство са 66% намалели за 4 години. Стадата на овцете майки са 66%, на козите майки с над 50%, на кравите. Това са за 4 години. Това са ликвидиране цели отрасли със всички демографски и социални последици."

Той добави, че са започнали и две производства срещу две вериги за нелоялни търговски практики срещу производителите. Правят се и още две предварителни проучвания при други две търговски вериги. Уточни, че няма да се бърза със санкциите, тъй като се търси коригиране на поведението. Уточни и че КЗК не може да влия е на крайната цена – там са КЗП и НАП.

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"Това което констатирахме в секторния анализ на храните и което е размерът на надценката, която се формира в търговската верига, която може да има 100% и има следната структура. Половината от нея плаща производителя на веригата, а другата, тя си слага търговската надценка. Тази чаша ви я доставят за 5 лева, но веригата ви купува за два и половина."

Безкрайната тема с цените

Председателят на КЗК коментира и темата за високите цени на основни продукти като сиренето.

"При сиренето надценката може да стига до 100%, спрямо цената на която го доставя производителя на веригата. Производителят дава една голяма отстъпка и търговеца слага своята надценка." Карадимов отново подчерта, че производителят е в слаба позиция. Той направи сравнение с практиките в Западна Европа. По думите му в Европа производителят има силна позиция и поставя условия, а у нас е обратното. Карадимов даде заявка този процес да бъде регулиран.

По повод високите цени по българското Черноморие Карадимов коментира, че това е въпрос на избор и конкуренция.

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