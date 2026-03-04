Депутат на Пеевски: Служебният кабинет беше заченат от двама, но сега Йотова е баща и майка

"Правителството беше заченато от двама, днес единият родител се отказа от него. Остана президентът Йотова - и баща, и майка. Тя носи отговорност за всяко действие на това правителство, включително дали спазва Конституцията", каза пред медиите заместник-председателят на парламентарната група на "ДПС - Ново начало" Искра Михайлова във връзка с действията на правителството във връзка с ескалацията в Близкия изток.

"Отговорността е ваша, г-жо президент", подчерта Михайлова.

Партията на Пеевски иска КСНС

От партията на санкционирания от САЩ и Великобритания Делян Пеевски се обърнаха към президента Йотова с настоятелното изискване да бъде свикан Консултативен съвет по националната сигурност (КСНС).

"България не може да чака повече. България и българските граждани имат нужда от национални отговорни решения. Трябва да бъде свикан съвет", заяви Михайлова.

Според нея последните дни се наблюдава как представителите на служебното правителство избягват срещите с Народното събрание.

"Премиерът Гюров не се явява нито на изслушвания, нито на парламентарен контрол. Министрите отказват да се явят в Народното събрание. Свикват се формати на Съвет по сигурността, които са на ниво само правителство. Ние сме в парламентарна република и в тази парламентарна република всеки носи своята отговорност, в това число и Народното събрание, но и президентът на Републиката, която назначи този служебен кабинет", добави още Михайлова.

Отговорността за МВР?

От "ДПС - Ново начало" смятат, че Йотова е останала и баща, и майка на МВР.

"Кой носи отговорност за това, което се случва в МВР? Разбира се, президентът, който назначи това правителство. Кой ще носи отговорност за опорочени избори, които чукат на вратата? Ние виждаме всички последователни действия, за да се постигнат служебни победи и да се елиминира правото на всички да участват в едни чести избори", заяви Михайлова.