България и Северна Македония се активизираха по строежа на жп трасето по Коридор VIII

Медии от Република Северна Македония (РСМ) информират, че проблемът с проектирането на мостовите стълбове на строящата се железопътна линия Беляковце - Крива Паланка, вторият участък от железопътната връзка по Коридор VIII на РСМ към България, е преодолян. Препроектирането на построените преди около 30 години стълбове вече е в ход, а местните експерти, участващи в работата, очакват времевите и финансовите последици да бъдат на възможно най-ниско ниво.

Разрешаване на проблема

Горан Марковски - професор и декан на Факултета по строително инженерство в Скопие към Университета „Свети Кирил и Методий“, който е участвал в дейностите по ново техническо решение, е потвърдил, че проблемът със съществуващите мостови стълбове, построени преди около 30 години, е успешно решен в полза на държавата. Синиша Ивановски - директор на общественото предприятие „Македонска железница - Инфраструктура“, е заявил, че проектирането на мостовете е в начална фаза. „Методологията и вариантите за техническото решение за рехабилитацията на моста се определят“, е казал Ивановски, споделяйки, че 30 процента от работата е завършена по този участък, който се строи от турската компания „Гюлермак“. Договорът е на стойност 155 милиона евро, но ресорният министър наскоро е заявил, че тя ще възлиза на 190 до 195 милиона евро.

Премиерът Християн Мицкоски информира в края на юни тази година, че при изграждането на железопътната инфраструктура към България има проблем по пътя за Кратово със стълбовете, които са 50 процента от проекта, споделяйки, че изпълнителят иска те да бъдат съборени и че това ще струва много повече пари и време. („Независим“, „Рацин“, „МИА“, „Либертас“, „Бриф“ и др.)

Обществената поръчка

Междувременно НК “Железопътна инфраструктура” обяви днес обществената поръчка за новото железопътно трасе от Гюешево до границата с Република Северна Македония, което е единственият липсващ участък от железопътния Коридор VIII на българска територия. Търгът включва проектиране и строителство на 2,4 км жп линия, както и реконструкция на жп гара Гюешево, която става гранична пътническа и товарна гара за Шенген. Последните 420 метра от трасето са обособени като отделна позиция в търга, защото тяхното изграждане ще започне след завършване на строителството на трансграничния тунел. Само така няма да се възпрепятства дейността на тежката механизация, използвана за тунелните работи. Индикативната стойност на поръчката е 114 млн. лева, а срокът за приключване на дейностите – до края на 2028 г. за целия участък, с изключение на посочените 420 метра, пише в съобщение на Министерството на транспорта и съобщенията.

