Най-големият световен производител на уран намалява производството

Националната атомна компания на Казахстан „Казатомпром“ обяви планове за намаление на производството на уран с приблизително 10% през 2026 г., заявявайки, че не смята настоящия баланс между търсенето и предлагането и съществуващото непокрито търсене за достатъчни, за да стимулират връщане към нивата от 100% към настоящия момент, съобщиха местни медии.

"Като най-големият производител и продавач на природен уран в света, „Казатомпром“ напълно осъзнава критичната роля, която има в подкрепа на глобалния енергиен преход. Оставаме ангажирани с предоставянето на дългосрочна стойност на всички заинтересовани страни“, заяви главният изпълнителен директор на „Казатомпром“ Меиржан Юсупов, след като компанията обяви консолидираните си финансови резултати за първата половина на 2025 г.

Въпреки нестабилността на спот пазара на уран и по-широките капиталови пазари, част от която може да се дължи на несигурността, породена от тарифните войни, дългосрочната цена на урана остана стабилна на 80 щатски долара за паунд. Компанията обаче не смята, че настоящите пазарни развития са достатъчни, за да се върнат към първоначалните си 100% нива към този момент, които сега се намаляват с приблизително 8 милиона паунда - около 5% от първичните световни доставки.

