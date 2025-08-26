Войната в Украйна:

Пътните ремонти ще се координират с хотелиери и ресторантьори

26 август 2025, 17:20 часа 309 прочитания 0 коментара
Пътните ремонти ще се координират с хотелиери и ресторантьори. Това стана ясно, след като председателят на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) инж. Йордан Вълчев координира с представители на хотелиерския и ресторантьорския бизнес графиците за предстоящите ремонти през есента по автомагистралите "Тракия", "Хемус" и "Струма", съобщиха от пътната агенция. На среща през май беше поет ангажимент туристическият бизнес да бъде уведомяван предварително с оглед планиране и на тяхната работа.

Представителите на туристическия бизнес изразиха удовлетвореност от ползотворния диалог до момента и своевременно приключилите ремонти на АМ "Тракия" преди активния летен сезон, посочват от пътната агенция.

Къде ще има ремонти около празниците?

На срещата в АПИ инж. Вълчев съобщи, че след трите почивни дни за Деня на независимостта - 22 септември, е планирано да започне ремонт на участъци от АМ "Тракия" в областите Софийска, Пазарджик и Сливен. Както и при ремонтите през пролетта, които стартираха веднага след Гергьовден и приключиха през юни, ще бъде ограничено движението в едното платно, а трафикът ще преминава двупосочно в платното, в което не се извършват строителни работи. Целта е планираните дейности да се изпълнят във възможно най-кратък срок предвид метеорологичните условия през есента, за да може преди началото на зимата строителните работи да са приключили и шофьорите да пътуват безопасно.

На АМ "Хемус" след трите почивни дни за Деня на Съединението е предвидено да стартира ремонт на участък на територията на Софийска област - от изхода на София към село Яна. Отсечката е в недобро състояние и през пролетта и лятото на трасето бяха извършвани геодезически заснемания, необходими за изработването на технологичен проект за ремонта, напомнят от АПИ. На този участък от АМ "Хемус" ремонтите се планира да започнат по-рано от тези на АМ "Тракия", за да завършат преди началото на зимата. За изпълнението на ремонта ще е ограничено движението в едното платно и трафикът ще преминава в другото двупосочно. Разглеждат се и възможностите за пренасочване на част от трафика през Долни Богров, за да се улесни пътуването на гражданите.

С лед почивните дни през септември е предвиден ремонт и на участък от АМ "Струма" на територията на областите Благоевград и Кюстендил. При реализирането му не се очакват затруднения в движението, тъй като алтернативното трасе път I-1/Е79 е в добро състояние и може да поеме трафика, отбелязват от АПИ. Не искаме да създаваме неудобства нито на гражданите, нито на туристическия бизнес, но ремонтните дейности са необходими за безопасността на всички граждани и трябва да се извършват, за да пътуват всички по-удобно и спокойно, категоричен е инж. Вълчев.

