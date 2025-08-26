Товарните и пътническите превози в България нарастват през 2025 г.

Превозените товари от сухопътния и водния товарен транспорт нарастват с 5 на сто през второто тримесечие на 2025 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2024 г. , а извършената работа - с 3,6 на сто. Това показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ). С 5,3 на сто се увеличават и превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт). При извършената работа е отчетено намаление - с 9,5 на сто.

През второто тримесечие на 2024 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2023 г. превозените товари от сухопътния и водния товарен транспорт са били с 2,9 на сто по-малко, докато извършената работа е нараснала с 1,7 на сто. С 12 на сто е имало ръст на превозените пътници от пътническия транспорт, а извършената работа също е белязала ръст от 12,3 на сто.

Градски електротранспорт

През периода април - юни 2025 г. предприятията от градския електротранспорт са превозили общо 85 947 600 пътници, или с 4,3 на сто повече в сравнение с второто тримесечие на 2024 година. Същевременно и извършената работа нараства с 10,3 на сто и достига 525,1 млн. пътниккилометра.

През периода април - юни 2024 г. градският електротранспорт е превозил 82 350 000 пътници, което е било с 27,3 на сто повече в сравнение със съответното тримесечие на 2023 г. Извършената работа е нараснала с 37 на сто, достигайки 475,4 млн. пътниккилометра.

