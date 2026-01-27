България излезе трета в ЕС по ръст на продадени нови автомобили

България бележи значителен ръст на броя на нови автомобили през 2025 година с регистрирани 49 419 автомобила, което е с 15,1 на сто повече спрямо 42 941 автомобила през 2024 г. Това нарежда страната ни на трето място в ЕС по растеж на регистрациите на нови автомобили през миналата година, според данните на данни на Европейската асоциация на автомобилостроителите (ACEA), публикувани днес. Пред България са само Литва (с ръст от 39,3 на сто) и Латвия (ръст от 31,4 на сто).

В Европейския съюз

Броят на регистрираните нови автомобили в страните от Европейския съюз през 2025 г. се е увеличил до 10 822 831 превозни средства, което представлява ръст от едва 1,8 на сто спрямо 2024 г., като общите обеми остават значително под нивата отпреди пандемията, сочат още данните.

През 2025 г. са регистрирани 1 880 370 нови електрическите автомобили, задвижвани изцяло от батерии (BEV), които заемат 17,4 на сто от пазарния дял на ЕС. Четирите най-големи пазара в ЕС, които заедно представляват 62 на сто от регистрациите на електрически автомобили с батерии, отбелязаха ръст - 43,2 на сто в Германия, 18,1 на сто в Нидерландия, 12,6 на сто в Белгия и 12,5 на сто във Франция.

Данните за 2025 г. също показват, че регистрациите на хибридни електрически автомобили (HEV) в ЕС са нараснали до 3 733 325 единици, водени от растежа на четирите най-големи пазара – 23,1 на сто в Испания, 21,6 на сто във Франция,8 на сто в Германия и 7,9 на сто в Италия. Хибридните електрически модели представляват 34,5 на сто от общия пазар на ЕС.

Регистрациите на плъгин хибридните коли продължават да растат, достигайки 1 015 887 бройки през 2025 г. Това се дължи на увеличението на обема на ключови пазари като Испания (111,7 на сто), Италия (+86,6 на сто) и Германия (+62,3 на сто), като през миналата година са заели пазарен дял от 9,4 на сто от регистрациите на автомобили в ЕС, в сравнение със 7,2 на сто през 2024 година.

През декември миналата година спрямо същия месец на 2024 г. се отчита ръст на новорегистрираните електрическите автомобили, задвижвани изцяло от батерии от 51 на сто и 36,7 на сто за плъгин хибридните коли, докато ръстът при новорегистрираните хибридни електрически автомобили е 5,8 на сто.

През 2025 г. регистрациите на бензинови автомобили са намалели с 18,7 на сто, като всички основни пазари са отбелязали спад. Франция е отбелязала най-рязко понижение, като регистрациите са намалели с 32 на сто, следвана от Германия (21,6 на сто), Италия (18,2 на сто) и Испания (16 на сто).

С 2 880 298 регистрирани нови автомобила пазарният дял на бензиновите автомобили е спаднал до 26,6 на сто спрямо 33,3 на сто през 2024 година. По подобен начин пазарът на дизелови автомобили е намалял до 24,2 на сто, което е довело до дял от 8,9 на през 2025 г. на годишна основа.

Освен това, годишната вариация за декември 2025 г. показа спад от 19,2 на сто за бензиновите автомобили и 22,4 на сто за дизеловите превозни средства.