България пак получи удължаване на дерогацията за "Лукойл"

България получи още едно удължаване на дерогацията за дейността на "Лукойл", след като Службата за контрол на чуждестранните активи издаде нов лиценз, позволяващ продължаване на определени транзакции, съобщиха от пресцентъра Министерски съвет. Решението идва две седмици преди крайния срок – 29 април, като на практика удължава действието на изключението с още шест месеца.

Новият Генерален лиценз 130 разрешава сделки, включващи ключови дружества на "Лукойл" в България, сред които "Лукойл Нефтохим Бургас", "Лукойл България", "Лукойл Авиейшън България" и "Лукойл България Бункер", както и всички свързани компании, в които те притежават контролен дял. Това означава, че дейността на рафинерията в Бургас, веригата бензиностанции, петролните бази и доставките на авиационно гориво ще продължат без прекъсване.

Решението на американските власти идва след разговор между министър-председателя Андрей Гюров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио, проведен на 9 април, информираха от Министерски съвет.

Санкциите

Припомняме, че през ноември САЩ и Великобритания издадоха специални лицензи, с които на бизнеса на "Лукойл" в България се разрешава да продължава да работи в рамките на следващите месеци. За санкциите, наложени от Лондон, отсрочката бе до 14 февруари 2026 г., а за тези, наложени от Вашингтон - до 29 април 2026 г. От Острова също удължиха този срок.

Новината тогава дойде, след като в средата на октомври Великобритания наложи санкции на двете най-големи руски петролни компании "Лукойл" и „Роснефт“, както и срещу танкери от т.нар. "сенчест флот" на Русия. Причината за наложените санкции беше, че Русия използва приходите от търговия на петрол и нефтени продукти, за да финансира войната си срещу Украйна. Дни по-късно подобни санкции наложиха и САЩ.