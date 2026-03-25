Целият свят ще изпадне в рецесия, ако петролът удари 150$

Ако цената на петрола достигне 150 долара за барел, това ще предизвика глобална рецесия, заяви шефът на американския финансов гигант BlackRock пред BBC.

Лари Финк, който ръководи най-голямата компания за управление на активи в света, заяви, че ако Иран "продължи да бъде заплаха" и цените на петрола останат високи, това ще има "дълбоки последици" за световната икономика.

В обширно интервю той също отрече да е имало "балон" в областта на изкуствения интелект, въпреки че каза, че новата технология означава, че твърде много хора се обучават за университетски степени, а недостатъчно хора получават техническо образование.

BlackRock е финансов колос, контролиращ активи на стойност 14 трилиона долара и е един от най-големите инвеститори в много от най-големите компании в света.

Неговият мащаб дава на Финк, който е един от осемте съоснователи на бизнеса, стартирал през 1988 г., уникална представа за състоянието на световната икономика.

Вероятност за "рязка и стръмна рецесия", нужда е енергийна диверсификация

Конфликтът в Близкия изток предизвика бурни движения на финансовите пазари, тъй като хората се опитват да преценят какво ще се случи с цените на енергията.

За Финк е твърде рано да се определи крайният мащаб и изход от конфликта, но той вярва, че има двата сценария.

В единият от тях, ако конфликтът бъде уреден и Иран стане страна, която може да бъде приета отново от международната общност, цената на петрола може да падне под нивото си отпреди войната.

Но ако това не се случи, смята той, тогава може да последват "години на петрол с цена над 100 долара, по-близо до 150 долара, което ще има дълбоки последици за икономиката и вероятно рязка и стръмна рецесия".

Финк е на мнение, че страните трябва да бъдат прагматични по отношение на енергийния си микс, като използват всички налични източници, но осигуряването на евтина енергия е ключово за стимулиране на растежа и повишаване на жизнения стандарт.

"Покачващите се цени на енергията са много регресивен данък. Засягат бедните повече, отколкото богатите", заяви той.

Според него ако цените на петрола се повишат до 150 долара за 3 или 4 години, "много страни ще се насочат бързо към слънчева и може би дори вятърната енергия".

Държавите не трябва да зависят само от един източник, казва той.

"Използвайте това, което имате, безспорно, но също така агресивно се насочете към алтернативни източници", съветва експертът.

"Нулева прилика с кризата от 2008 г."

Някои анализатори са на мнение, че в момента на пазарите има ехо от подстъпа към финансовата криза от 2007-2008 г.

Цените на енергията се покачват рязко, а някои от тях са сигнализирали за слабости във финансовата система. Самата BlackRock е една от няколкото компании, които са регистрирали ограничени тегления от частни кредитни фондове от страна на нервни инвеститори.

Но Финк е категоричен, че няма шанс за повторение на финансовата травма, наблюдавана през 2007-2008 г., когато няколко банки по света фалираха или трябваше да бъдат спасени. Той смята, че финансовите институции днес са по-сигурни.

"Не виждам никакви прилики, нула", категоричен е той.

Проблемите, засягащи някои фондове, представляват малка част от общия пазар, а инвестициите от институциите остават силни, смята експертът.

Финк също така отхвърля твърденията, че скокът в инвестициите в изкуствен интелект, в който са инвестирани милиарди долари, е преувеличен.

"Не вярвам, че изобщо имаме балон. Може ли да имаме един или два провала в ИИ? Разбира се, това ме устройва", заяви той.

Миналата година BlackRock беше част от консорциум, който купи един от най-големите доставчици на центрове за данни в света - Aligned Data Centres, в сделка за 40 милиарда долара.

"Вярвам, че има надпревара за технологично господство. Вярвам, че ако не инвестираме повече, Китай печели. Вярвам, че е задължително агресивно да изграждаме нашите възможности за изкуствен интелект", заяви той.

Най-големият проблем, който според него възпрепятства разширяването на изкуствения интелект в САЩ и Европа, е цената на енергията.

Докато Китай инвестира огромни суми в слънчева и ядрена енергия, в Европа "виждам само много приказки и никакви действия", казва той.

"В САЩ, колкото и да сме енергийно независими, по-добре да започнем да се фокусираме върху слънчевата енергия, защото се нуждаем от евтина, нескъпа енергия, за да преминем към изкуствен интелект", смята той.

"AI ще създаде работни места за водопроводчици и електротехници"

По-рано тази седмица, в годишното си писмо до акционерите , Финк заяви, че бумът в изкуствения интелект рискува да увеличи неравенството, като само малък брой фирми и инвеститори ще видят ползите.

Въпреки това, той подчерта, че изкуственият интелект ще създаде "огромно количество работни места".

Според него много работни места ще бъдат създадени, особено за "електротехници, заварчици и водопроводчици".

За разлика от това, може да няма толкова голямо търсене на някои офис работни места, тъй като изкуственият интелект се развива, и това би могло да доведе до преосмисляне на необходимите роли.

Според него е сигурно, че ще се окаже, че много хора вероятно не е трябвало да се занимават с банково дело, медии или право, и ще се наложи те да се преоринтират професионално.