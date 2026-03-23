Заради думи на Тръмп: Рязък обрат в цената на петрола

Цената на петрола се срина в следобедните часове днес. Това се случи след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му и Иран са провели ползотворни преговори, което го е накарало да разпореди спиране на ударите срещу ключова енергийна инфраструктура. "Радвам се да съобщя, че през последните два дни Съединените американски щати и Иран проведоха много добри и продуктивни разговори относно пълното и цялостно разрешаване на враждебните ни действия в Близкия изток“, написа Тръмп в Truth Social.

Международният бенчмарк на референтния за Европа сорт Брент отбеляза спад от над 13 на сто до под 97 долара за барел.

Още: Тръмп даде задна: Отлага ударите по Иран, за които ултиматумът изтича

Фючърсите на американския лек суров петрол се понижиха с над 9 на сто до под 90 долара за барел.

Тръмп уточни в публикацията си, че е разпоредил отлагане на военните действия: "Дадох указания на Министерството на отбраната да отложи всички военни удари срещу ирански електроцентрали и енергийна инфраструктура за период от пет дни, при условие че текущите срещи и дискусии бъдат успешни“.

Изявлението на Тръмп бе дадено на фона на продължаващата пета седмица на конфликта с Иран, при който напрежението рязко се изостри през уикенда. По-рано американският президент заплаши с атаки срещу ирански електроцентрали, ако Техеран не отвори отново протока, докато Иран предупреди за ответни удари срещу енергийна и инфраструктурна мрежа в региона.

Още: След заплаха на Тръмп: Нова промяна в цената на петрола

Понижението на цените на "черното злато" отразява очакванията на инвеститорите за намаляване на риска от прекъсване на доставките през Ормузкия проток — ключов маршрут за транспортиране на около една пета от световния петрол.