Цената на петрола е в нова посока заради Казахстан

Цената на петрола отбеляза леко повишение в сутрешната търговия в Азия, въпреки че американският президент Доналд Тръмп смекчи напрежението с Европа като каза, че няма да използва сила, за да контролира Гренландия. В същото време обаче, прекъсванията на доставките от две големи находища в Казахстан и по-добрите перспективи за търсенето на петрол през 2026 г. оказаха подкрепа на петролните цени, предаде Ройтерс.

Котировките на сорта Брент от Северно море, който е референтен за Европа, се повишиха с 9 цента или 0,14 на сто до 65,33 долара за барел тази сутрин българско време.

Американският лек суров петрол поскъпна с 13 цента или 0,21 на сто до 60,75 долара за барел.

Вчера и двата сорта отбелязаха ценово повишение с 0,4 на сто след скок с 1,5 на сто през предходния ден, след като Казахстан, част от групата ОПЕК+, спря добивите от находища „Тенгиз“ и „Королев“ поради проблеми с разпределението на електроенергията.

Президентът Тръмп заяви вчера в реч пред Световния икономически форум в Давос, че иска „да вземе Гренландия, в това число правата, статута и собствеността ѝ“, но няма да използва сила, за да постигне тази цел. Той намекна също, че се очертават рамките на споразумение по отношение на датската територия.

Споразумение за Гренландия би намалило рисковете от търговска война между САЩ и Европа и би подкрепило световната икономика и търсенето на петрол, коментира Минюй Гао, главен изследовател за енергетика и химия в China Futures. "В същото време САЩ не изключват възможна военна намеса в Иран, което също подкрепя цените на петрола“, каза Гао.

Тръмп заяви вчера, че се надява да не се стига до американски военни действия в Иран, но предупреди, че ще предприеме действия, ако Техеран възобнови ядрената си програма.

На фона на сигналите за споразумение за Гренландия и отслабващата перспектива за намеса в Иран, цените на петрола трябва да се задържат около нивото от 60 долара за барел, смята Тони Сикамор, анализатор в IG.

На този фон Международната агенция за енергията (МАЕ) прогнозира в най-новия си доклад, публикуван в сряда, че пазарът на петрол ще регистрира голям излишък през първото тримесечие на 2026 г.

МАЕ очаква, че световното предлагане на петрол ще надвиши търсенето с 4,25 милиона барела на ден през първото тримесечие. Излишък от такъв мащаб би бил около 4 на сто от световното търсене.