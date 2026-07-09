ПВО тревога и взривове в Бахрейн, Кувейт, Катар и Йордания

В Бахрейн бяха задействани сирени за въздушна тревога, като Министерството на вътрешните работи призова жителите да запазят спокойствие и да се приберат на най-близкото безопасно място. Предупрежденията бяха задействани вследствие на ескалацията на напрежението в региона, обобщи АФП. Няколко часа по-рано САЩ потвърдиха, че са нанесли удар срещу Иран в отговор на атаките срещу търговски кораби в Ормузкия пролив. Още: Сирени за трета въздушна атака в Кипър. Гърция праща F-16 и фрегати (ВИДЕО)

Ескалация на напрежение в региона

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В Бахрейн се намира база на Пети флот на Военноморските сили на САЩ.

Военните сили на Кувейт разположиха системи за противовъздушна отбрана, за да се противопоставят на "враждебни" удари с дронове и ракети.

Генералният щаб на армията призова гражданите да спазват всички официални указания за безопасност и сигурност, издадени от властите.

Армията заяви, че всички експлозии, които жителите са чули, са били причинени от системите за противовъздушна отбрана, които са пресекли нападащите удари.

През нощта Катар и Йордания са били обект на предполагаеми ирански атаки.

Няколко медии съобщиха, че Катар е отвърнал на иранска ракетна атака и атака с дронове. Същевременно иракската медия "Sabreen News" съобщи, че ирански ракети са ударили базата "Азрак" в източната част на Йордания. Съобщението идва минути след като в Бахрейн зазвучаха сирени и часове след като САЩ започнаха поредната си вълна от удари срещу Иран.

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