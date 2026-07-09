Кабинетът "Радев":

Записи от охранителни камери дават нова следа в издирването на 11-годишната Наталия

09 юли 2026, 10:14 часа 614 прочитания 0 коментара
Снимка: МВР
Записи от охранителни камери дават нова следа в издирването на 11-годишната Наталия

Кадри от охранителни камери хвърлят светлина върху последните известни движения на издирваната 11-годишна Наталия и бившия пастрок на детето Асен Симеонов, които са в неизвестност вече 10 дни. Първият запис, заснет от камера на автогарата във Варна, показва Симеонов с раница на гърба в ранните часове на деня. По информация на разследването, той не е пристигнал с автобус, а с такси от шуменското село Илия Блъсково, където е живял през последните два месеца при своя брат.

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Според данните Симеонов напуска селото след конфликт с брат си, който прераства във физическа саморазправа. След това се отправя към Варна, откъдето взема такси до село Константиново.

Разследващите вече разполагат и с втори запис, заснет около 2:40 часа сутринта в понеделник. На него се виждат Асен Симеонов и Наталия, които напускат село Константиново пеша, съобщи Нова телевизия.

Не е ясно какво точно се е случило в интервала между пристигането на мъжа в селото около 2:00 часа и напускането му с детето 40 минути по-късно. Именно този период се разглежда като ключов за изясняване на случая. От момента, в който двамата са заснети да излизат от селото, следите им се губят.

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Междувременно издирването продължава с участието на полиция, специализирана техника и десетки доброволци. 

По информация, споделена от близките на Наталия, Асен Симеонов е нахлул в дома на семейството през нощта. Според разказите той е отправял заплахи, носел е запалка и е заявил, че разполага с бензин, като е заплашвал да подпали къщата.

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Издирване издирва се изчезнало дете
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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