Григор с емоционално писмо до Уимбълдън: Благодаря ти, че ми припомни защо се влюбих в тениса!

Григор Димитров написа изключително емоционално послание, с което благодари на Уимбълдън, че му е напомнил защо се е влюбил в тениса. Първата ракета на България преживя истински ренесанс на кортовете на „Ол Инглънд Клъб“. Само година след най-тежката контузия в кариерата си и след като мнозина го бяха отписали от голямата игра, Димитров се завърна по впечатляващ начин, за да покаже, че все още принадлежи към световния елит.

Григор Димитров отпадна на 1/8-финалите на тазгодишното издание на турнира

„Скъпи Уимбълдън, благодаря ти за всичко, което ми даде през тези две седмици. Напомни ми не само защо обичам този спорт, но и че добротата, човечността и подкрепата все още съществуват. Този турнир ми остави много повече от резултати. Моментите, които преживях тук, завинаги ще останат сред най-ценните ми спомени“.

„Благодарен съм и за всички изпитания, които животът продължава да ми поднася. Не само като тенисист, а и като човек. Всяка стъпка по този път ме е карала не просто да ставам по-добър на корта, а да израствам като личност. Вярвам, че нищо не се случва случайно. Всяка победа, всяка болка и всяко препятствие носят своя урок“.

„През годините се научих да приемам несъвършенствата, защото именно в тях се крие най-голямото израстване. Днес мога да запълня тези празнини с благодарност, смирение и с всички емоции, които този път ми е дал – независимо дали са били щастливи или болезнени. Благодаря ти, Уимбълдън, че ми припомни защо се влюбих в тениса. Спомените, с които си тръгвам сега, ще останат с мен завинаги“, написа Гришо.

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