Цената на бензина и дизела: По-невидимият фактор, който я определя

Цените са доста адекватни на ситуацията, защото нещата сега изглеждат по-сериозно, но се надявам разумът да надделее и да не се стигне до нова по-мащабна война. Всъщност Иран сега опитва да контролира изцяло петрола по Ормузкия проток, а това не се харесва на Тръмп и САЩ. Това заяви Светослав Бенчев, лицето на Българската петролна и газова асоциация (БПГА).

Ако няма някакво задълбочаване на военните действия, няма да има по-сериозна промяна на цената на петрола, смята Бенчев. Но той напомни, че например застраховките за танкерите поскъпват с 30-40% всеки месец и съответно не може да се чака бързо поевтиняване на бензина и дизела. Дано скоро има нормализация, пожела си той.

Единствено в Полша има по-ниски цени на бензина и дизела от България. У нас цените са 15 евроцента по-ниски за литър бензин и 20 евроцента за литър дизел от средното за ЕС и еврозоната. Бургаската рафинерия е осигурена с петрол и работи, обобщи Бенчев.

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По думите му пред сутрешния блок на БНТ, докато е имало общо взето мир, през протока е минало по-сериозно количество петрол и има резерви на пазара. Според Бенчев обаче като че ли оптимизмът е бил прекален.

За цената на газа и дали ще има и поскъпване по дългосрочния договор с Азербайджан, Бенчев прогнозира, че цените при преподписването "ще се задържат в този диапазон" и "няма да са особено притеснителни за българската икономика". А за договора с "Боташ", след като пак каза, че България не е най-голям потребител на природен газ в ЕС, Бенчев уточни - преминаваха количества и през Гърция, а това е важно за амбицията ни да бъде фактор в търговията с газ в Европа.

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