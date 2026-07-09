Вокалистът на Bad Religion - Грег Графин, ще посети Националния природонаучен музей при БАН

Калифорнийците от Bad Religion идват за първи път в България, за да се включат в шестото издание на Midalidare Rock In The Wine Valley. Фестивалът в долината на виното ще се проведе от 10 до 12 юли 2026-а година. Другите хедлайнери са Powerwolf и Helloween.

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Вокалът и съосновател на Bad Religion - Greg Graffin, има докторска степен по зоология от Корнелския университет и води курсове по естествени науки в университета. Именно поради тази причина от Националния природонаучен музей при Българската академия на науките отправиха покана към Graffin за официално посещение. "Особено ни вдъхновява Вашата научна дейност в областта на еволюционната биология, както и приносът Ви към свързването на науката с по-широкия обществен дебат. За нас ще бъде чест да Ви посрещнем в качеството ви на учен", пише доц. Тихомир Стефанов, заместник-директор на музея, в официалното си писмо към него.

Greg Graffin е приел поканата и преди да се срещне за първи път с българските си фенове, ще има възможността да се запознае с едни от най-добрите български учени и да обмени опит в научната сфера.

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Midalidare Rock In The Wine Valley е от 10 до 12 юли 2026 г. Билетите са в продажба в мрежaта на Eventim в цялата страна, както и в OMV, Билетен център на НДК, Технополис и Български пощи. Деца до 12 години влизат без билет. Пълна информация за Midalidare Rock In The Wine Valley ще откриете на https://midalidarerock.bg.