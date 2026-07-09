"Този няма да стъпи в bTV": Атака срещу телевизията след отменено участие на разкрилия нови схеми Мартин Атанасов

"Този няма да стъпи в ефир на бтв, докато зависи от мен". Това, според "Будителя на годината" Мартин Атанасов, са думи на директора на "Новини и актуални предавания" в bTV Асен Иванов, написани от Иванов във вътрешен чат на телевизията, достигнал до самия Атанасов. В публикация във Facebook той прилага изпратения му скрийншот в контекста на отменена от медията покана към младежа да участва в предаването "Лице в лице" с Цветанка Ризова. Според Мартин Атанасов отказът е настъпил след нареждане на директора на новините.

От bTV не са коментирали публично.

"Това е нареждането, дадено за мен във вътрешния чат на bTV. На 7 юли получих покана за участие в „Лице в лице“ по bTV за следващия ден. Темата беше здравеопазване и данните от „Диагноза България“. След като потвърдих участието си, то беше отменено с обяснение, че ще има друг гост по темата", обяснява Атанасов. Той е създател на сайта "Черна писта", който показва катастрофите в България, а преди дни представи новия си проект - "Диагноза България", разкриващ с точни числа картината в здравеопазването у нас и финансовите аномалии в него.

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"Този с чашата ли? Никога!"

От разпространен от активиста скрийншот от вътрешния чат на bTV се предполага, че Асен Иванов е написал: "Този с чашата ли... никога. Да ходи в Извън ефир. Може да го скрийншотнете и сложите във Фейса. Този няма да стъпи в ефир на бтв, докато зависи от мен".

Скрийншот: Facebook.com/Martin Atanasov

През декември носителят на отличието "Будител на годината" за 2025 г. гостува в сутрешния блок на bTV "Тази сутрин" и подари на временния водещ Росен Цветков чашата с надпис "Time to make real change" ("Време да направим истинска промяна"), с която освободената журналистка Мария Цънцарова предизвика истинска медийна буря. Цънцарова напусна телевизията и стартира свой собствен проект "Извън ефир".

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"Никоя медия не е длъжна да ме кани. Никой не ми дължи ефир. Но има разлика между редакционно решение и лична забрана. А тук не става дума просто за мен. Става дума за здравеопазване, публичните данни, болници, лекарства, пациенти и стотици милиони левове публични средства, които светят като аномалии", пише Мартин Атанасов във Facebook за отмененото сега участие.

"В bTV има журналисти и продуценти, които са искали темата да бъде показана. Това също трябва да се знае. Проблемът е, когато еднолично нареждане на Асен Иванов, шеф на новините, спира обществен разговор по тема, която засяга всички ни - като пациенти, лекари, данъкоплатци и граждани. Ако разговор за стотици милиони левове публични средства може да бъде спрян с едно вътрешно нареждане, проблемът не е в госта. Проблемът е в това кой държи дистанционното", добавя активистът.

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Вълна от реакции

Политическите и обществените реакции не закъсняха. Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев написа: "Следващият път ме чакайте в студиото с чаша Асен Иванов. Браво, Мартине, явно си свършил страхотна работа, щом си разгневил така кебапчията, че има среднощни кошмари от чаши!".

Депутатът от "Продължаваме промяната" и бивш министър на икономиката Богдан Богданов обяви, че след този случай повече няма да гостува в bTV. "Официално заявявам, че приключвам с мои участия в bTV, докато Асен Иванов е директор в телевизията. Този път той блокира ключова тема като кражбите в здравеопазването и разговор с Мартин Атанасов, създател на платформата diagnozabulgaria.com Жалка работа! Жалко и за всички онези, които все още чинно изпълняват командата - “колеги, прибирайте се”", написа Богданов в социалните мрежи.

"Темата с кражбите на пари за здравеопазване е много по-важна от емоциите на човек, който има страх от чаши, пък бил той и директор в бТВ. Особено на фона на бедействието на властта по тази тема. "Диагноза България" анализира наличното, но има много повече, което трябва да стане публично, за да е ясен пълният мащаб на схемите. Мартин Атанасов има нашата подкрепа", заяви другият съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов.

Темата бе подхваната широко в рамките на "Демократична България" - депутатът Анна Бодакова написа: "Пълна подкрепа за Мартин! Страхът от чаши и от разкритията на младите щеше да е смешен, ако не онагледяваше най-порочните зависимости в медийната среда".

Лена Бориславова също реагира: "Добро момче е новият шеф на новините на бтв... винаги поздравява!".

Карикатуристът Иван Червенков попита: "bTV Новините, този наръчник "Как да си kanym - в илюстрации" има ли общо с действителността?".

Медийният експерт и преподавател доц. Светла Божилова пък призова Съвета за електронни медии да обърне внимание на случилото се: "АКО И ТОЗИ ПЪТ СЕМ НЕ ИЗЛЕЗЕ СЪС СТАНОВИЩЕ, ЩЕ ИЗЛЕЗЕ, ЧЕ НАРУШАВА ЗРТ И НЕ ЗАЩИТАВА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС!".

Активистът, журналист и бивш кандидат-депутат от "Демократична България" Татяна Кристи написа, че това е "всичко, което може да се каже за "независимите" и "обективни" български медии (...) Пълен позор!".