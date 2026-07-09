Левски набеляза анголски национал от Удинезе

Ръководството на Левски продължава да работи усилено по селекцията в тима. До момента „сините“ привлякоха шестима нови футболисти – Алекс Сентейес, Мехди Мубарик, Сержиньо, Давид Кусо, Рейналдо и Адриан Райчев. Стивън Стоянчов пък се завърна в тима след период под наем в Етър Велико Търново. Въпреки това шефовете на родния шампион продължават да гледат играчи, които евентуално да вземат до края на трансферния прозорец.

Удинезе няма да разчита на Руи Модесто

Според колегите от „24 часа“ Левски е набелязал национал на Ангола, който в момента играе за елитния италиански Удинезе. Става въпрос за 26-годишното дясно крило на „фриуланите“ Руи Модесто. Информациите сочат, че фланговият футболист не попада в плановете на настоящия си клуб за новия сезон и затова „бианконерите“ са готови да го продадат, ако получат добра оферта. Има вариант Модесто да бъде даден и под наем с опция за закупуване. Именно от тази ситуация искат да се възползват на „Герена“.

Palermo are working to sign Rui Modesto🇦🇴 permanently after being impressed by the Angolan international’s loan spell.



The Rosaneros side have his approval to stay, but Udinese will only sell for €3 million. pic.twitter.com/Bcwc9jGskn — Angolan Football Scouting (@angolanfoot) June 1, 2026

Кариерата на крилото

Руи Модесто е роден в Португалия като преминава през школите на местните Афейтейра, Естрела Вендас Новас, Луситано де Евора и Витория Сетубал. През 2020-та той облича екипа на финландския Хонка. Той остава в тима до началото на 2023-та, когато е продаден на шведския АИК Стокхолм.

През лятото на 2024-та Удинезе плаща 2 милиона евро за правата на крилото. До момента той има едва 25 мача за „фриуланите“ във всички турнири, в които е направил 3 асистенции. През последните шест месеца Модесто бе даден под наем на Палермо. Фланговият футболист има договор с тима от Удине до лятото на 2029-та като според авторитетния портал „Transfermarkt“ цената му е 1,8 милиона евро.

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