Цената на петрола пое в нова посока, въпреки ОПЕК

Цената на петрола се понижава, след като пазарите реагираха на решението на Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзници (ОПЕК+) за ограничено увеличение на добива през декември и запазване на производствените нива през първото тримесечие на следващата година, предаде Ройтерс. ОПЕК+ вече увеличи производствените си цели с около 2,9 милиона барела дневно от април, което представлява 2,7 на сто от глобалното предлагане, но забави темпото от октомври насам заради очаквания за нарастващи запаси.

Цените

Фючърсите на суровия петрол тип Брент спадат с 18 цента, или 0,28 процента, до 64,71 долара за барел тази сутрин българско време.

Американският суров петрол поевтинява със 17 цента, или също 0,28 процента, до 60,87 долара за барел.

"Пазарът може да разгледа решението на ОПЕК като първи знак, че организацията признава риска от свръхпредлагане, след като досега организацията беше твърде оптимистична за търсенето и способността на пазара да поеме допълнителни барели", коментира Сувро Саркар, ръководител на енергийния анализ в DBS Bank.

Ръководители на водещи европейски енергийни компании оспорват прогнозите за излишък на петрол през следващата година, посочвайки нарастващото глобално търсене и забавянето на производството. Заместник-министърът на енергетиката на САЩ Джеймс Данли заяви, че не очаква излишък на петрол през 2026 г.

Решението на ОПЕК+ да запази производствените цели без промяна е било взето след настояване от страна на Русия, която среща трудности при увеличаването на износа си заради западните санкции, съобщиха източници от организацията. През октомври както САЩ, така и Великобритания наложиха санкции на руските петролни компании "Роснефт" и "Лукойл".

Инвестиционната банка JP Morgan посочва в бележка до клиенти, че въпреки увеличения риск от прекъсване на доставките мерките на САЩ, Великобритания и ЕС няма да спрат руските производители да продължат работа. Независимият анализатор Тина Тенг добавя, че въпреки текущия спад в цените санкциите може да поддържат пазара стабилен в краткосрочен план.

Междувременно българското Министерство на финансите предвижда в проектобюджета за 2026 г. спад в цената на петрола през следващите две години. През 2025 година за европейския сорт "Брент" нашето финансово ведомство предвижда средна цена от 70 долара за барел, за 2026 година - 66,2 долара за барел, за 2028 година - 65,9 долара за барел. При природния газ се предвижда средно повишение на цената от 9,2% през 2025 г., последвано от поевтиняване в годините до края на прогнозния хоризонт, по-съществено през 2026 г. с 14,2%.