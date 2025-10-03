Войната в Украйна:

Цената на петрола претърпя промяна, невиждана от месеци

03 октомври 2025, 10:01 часа 177 прочитания 0 коментара
Цената на петрола се повиши днес след четири поредни сесии на понижение, но е на път да отбележи най-резкия седмичен спад от края на юни поради очакванията на пазара, че групата ОПЕК+ може да увеличи производството си въпреки опасенията от свръхпредлагане, предаде Ройтерс. ОПЕК+ може да реши да увеличи производството на петрол с до 500 000 барела на ден през ноември, което е три пъти повече от увеличението през октомври, тъй като Саудитска Арабия се стреми да си възвърне пазарния дял.

Цените

Фючърсите на суровия петрол тип Брент, който е референтен за Европа, поскъпнаха с 43 цента или 0,7 на сто до 64,54 долара за барел.

Американският суров петрол прибави 41 цента или 0,7 на сто до 60,89 долара за барел.

На седмична база обаче, цената на сорта Брент е спаднала с 8 на сто, а на американския сорт– със 7,4 на сто.

"Ако ОПЕК+ наистина обяви увеличение от 500 000 барела на ден през уикенда, това вероятно ще бъде достатъчно голямо повишение, за да доведе до понижение на цената на суровия петрол, първоначално до ниво от 58,00 долара, преди да се тестват най-ниските нива за тази година (около) 55,00 долара“, заяви Тони Сикамор, анализатор в IG.

Потенциално по-високото предлагане от ОПЕК+, забавянето на производството на суров петрол в световен мащаб поради профилактика и сезонният спад в търсенето през следващите месеци ще ускорят натрупването на запаси от петрол в САЩ и другаде, отбелязват анализатори.

