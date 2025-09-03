Войната в Украйна:

Цената на петрола се повлия от санкции на САЩ срещу кораби с ирански нефт

03 септември 2025, 09:15 часа 376 прочитания 0 коментара
Цените на петрола отбелязаха леко понижение в азиатската търговия в сряда, 3 септември, но като цяло се задържаха близо до месечните си пикове на фона на новите санкции на САЩ срещу мрежа от корабни компании и отделни плавателни съдове. Търговците очакват срещата на ОПЕК+ през уикенда, което също влияе на пазарите. Организацията на страните износителки на петрол и техните съюзници се срещат на 7 септември. Анализаторите казват, че засега е малко вероятно групата да направи допълнителни промени в производството.

Цените

Сортът Брент от Северно море, който е референтен за Европа, поевтиня с 19 цента - или 0,3% - до 68,95 долара за барел след полунощ българско време. В момента на писане на материала цената му е 68,97 долара за барел.

Американският суров петрол West Texas Intermediate (WTI) поевтиня с 16 цента - или 0,2% - до 65,43 долара за барел. Към настоящия момент цената е 65,45 долара.

Факторите: санкции срещу ирански петрол и среща на ОПЕК+

Референтните цени се стабилизираха с над 1% нагоре в предходната сесия, след като САЩ наложиха нови санкции срещу мрежа от корабни компании и кораби, ръководени от бизнесмен с гражданство на Ирак и на Сейнт Китс и Невис. Причината - контрабанда на ирански петрол, маскиран като иракски.

Снимка: Getty Images

Фючърсите на петрола продължават да бъдат подкрепени от новите санкции, които сигнализират за възможността от по-ограничено предлагане в бъдеще, заяви Приянка Сачдева - старши пазарен анализатор във Phillip Nova. "Структурната нестабилност продължава, като санкциите срещу Иран и геополитическите конфликти определят рисковата премия и поддържат цената на суровия петрол близо до нивата от последните дни", каза тя, цитирана от Reuters.

Пазарът също така очаква резултатите от срещата на осем членове на ОПЕК+. "Геополитическите рискове продължават да влияят на тенденциите в цените на петрола. Пазарът следи предстоящата среща на ОПЕК и остава нащрек за по-нататъшни увеличения, водещи до свръхпредлагане", каза Емрил Джамил, който е старши анализатор в LSEG.

Според предварителни данни от проучване на Reuters, публикувани във вторник, се очаква запасите от суров петрол в САЩ да са намалели през миналата седмица, заедно със запасите от дестилати и бензин. Трима анализатори, които са говорили пред агенцията преди публикуване на седмичните данни за запасите, оценяват (като средна оценка), че запасите от суров петрол са спаднали с около 3,4 милиона барела през седмицата до 29 август.

Но слабите икономически данни задържаха цените на ниско ниво. Производството в САЩ се сви за шести пореден месец, защото митата на президента Доналд Тръмп удариха по доверието на бизнеса и икономическата активност, което се отрази на перспективите за търсенето на петрол.

Димитър Радев
