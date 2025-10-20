Войната в Украйна:

Цената на природния газ в Европа пак пое нагоре

Цените на ноемврийските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 31,850 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE по обяд българско време.

Днешната търговия започна от равнище 31,940 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при 31,816 евро за мегаватчас.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 20 октомври, е 64,33 лева за мегаватчас, като поскъпва с 1,29 на сто.

В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 63,48 лева за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 63,33 лева за мегаватчас.

Пламен Иванов
