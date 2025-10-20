Войната в Украйна:

Четиридневната работна седмица носи по-голямо удовлетворение от работата: Проучване

20 октомври 2025, 15:50 часа 310 прочитания 0 коментара
Четиридневната работна седмица води до по-голямо удовлетворение от работата и по-силна мотивация у много работещи, но за сметка на това предизвиква проблеми в баланса между кариера и семейство, сочи проучване на изследователския проект Four-is-More?!, цитирано от австрийската новинарска агенция АПА. В анкетата са участвали около 500 души от Виена и провинция Долна Австрия и е проведено съвместно от Ева Цедлахер от Университета "Вебстър" и Мартина Хартнер-Тифенталер от Техническия университет във Виена.

Положителен ефект

"Вече не е необходимо да доказваме колко добре се отразява четиридневната работна седмица на екипната работа", казва Мануел Аман от агенцията за дигитални кампании и стратегии "23bis". Според него мнозинството от запитаните признава, че четиридневната работна седмица има положителен ефект както в личен, така и в професионален план.

Заради удължения работен ден обаче бащите разполагат с по-малко време, което да прекарват с децата си. Последиците са, че майките трябва да полагат грижи за децата си по-дълго, отколкото сега.

"Най-вече става въпрос за жените, които са в майчинство или работят почасово. Чрез четиридневната работна седмица бащите наистина имат повече време за семейството си през почивните дни, но в работните разполагат с още по-малко, отколкото до момента", обяснява една от авторките на проучването Яна Микац, пише БТА.

За жените и мъжете, които отглеждат децата си сами, натоварването е още по-голямо, тъй като заради по-дългите работни дни нямат почти никакво време за личен живот. По тази причина изследователите препоръчват: "Равнопоставеността в семействата може да бъде постигната най-добре чрез намаляване на работните часове като цяло. Прекарването на по-малко часове на работа наистина би дало отражение."

Пламен Иванов
