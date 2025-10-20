Производствените цени в Германия продължават да спадат

Спадът на цените на производител в Германия се забавя, показват данни на Федералната статистическа служба Destatis, цитирани от БТА. През септември цените на производител са намалели с 1,7 процента спрямо същия месец на миналата година, след спад от 2,2 процента през август. Това е седмият пореден месец на понижение. Цените на производител през септември 2025 г. са спаднали с 0,1 на сто в сравнение с предходния месец.

Индексът на цените на производител на промишлени продукти измерва измененията в цените на продуктите от минната, преработващата, енергийната и водоснабдителната промишленост преди продажбата им на пазара. Поради това тези цени често влияят върху развитието на потребителската инфлация.

През септември потребителските цени в Германия са се повишили с 2,4 процента на годишна база. Според икономисти инфлацията в страната вероятно ще остане над два процента още известно време.

Основен фактор за спада на производствените цени през септември 2025 г. са били по-ниските разходи за енергия. Намаление се отчита и при междинните стоки, докато капиталовите, потребителските и дълготрайните стоки са поскъпнали спрямо предходната година.

