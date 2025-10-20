България е трета в ЕС по ръст на строителната продукция

Сезонно коригираното производство в строителството е намаляло както в Европейския съюз, така и в еврозоната през август 2025 г. на месечна база, показват най-новите данни на Евростат, публикувани днес.

В сравнение с юли 2025 г. строителната продукция е спаднала с 0,9 на сто в ЕС и с 0,1 на сто в еврозоната. През юли производството се увеличаваше съответно с 0,9 и 0,5 на сто.

В България строителният сектор отчита месечно увеличение – с 1,4 на сто през август спрямо юли, когато продукцията спадна с 0,4 на сто, обръщайки ръст от 1,8 на сто през юни. Този темп на растеж нарежда страната ни на трето място по този показател след Швеция (4,2 на сто), Чехия (2,2 на сто).

На годишна база - спрямо август 2024 г. – строителната продукция остава без промяна в ЕС и нараства с 0,1 на сто в еврозоната.

На годишна основа продукцията в строителството у нас също нараства - с 5,9 на сто през август 2025 г., след по-малък ръст от 5,4 на сто през юли. Това поставя страната на пето място в ЕС по темп на годишен растеж в сектора.

