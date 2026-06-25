Цените на петрола: Все едно не е имало война в Близкия изток

В четвъртък, 25 юни, цените на петрола изгубиха постигнатите по време на войната в Иран висоти, защото инвеститорите заложиха, че глобалните доставки на суров петрол ще се подобрят. Причината - танкерите, които месеци наред бяха блокирани в Персийския залив, започнаха да напускат Ормузкия проток по план за евакуация. Той трябва да позволи на стотици плавателни съдове с около 11 000 моряци да преминат през пролива, след като Иран и САЩ постигнаха споразумение за прекратяване на огъня, обяви Международната морска организация (ММО) към ООН.

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Цените

Цената на референтния за Европа сорт „Брент“ се понижи с 1,67% и падна под 72,51 долара за барел (фючърси за август), като се задържа на нивата, наблюдавани преди избухването на войната в Близкия изток в края на февруари. Към момента на публикуването на статията цената е 72,65 долара.

Цената на американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) с доставка през август спадна с 1,34% до около 69,4 долара за барел. Към момента на публикуването на статията цената е 69,55 долара.

Над 20 танкера с 35 млн. барела петрол са минали през Ормуз, откакто пак е отворен

Според компанията за проследяване на търговията Kpler повече от 20 петролни танкера, превозващи около 35 милиона барела суров петрол, са преминали през Ормузкия проток, откакто САЩ и Иран постигнаха споразумение за повторно отваряне на ключовия морски маршрут.

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Въпреки това - в четвъртък Военноморските сили на Ислямската революционна гвардия на Иран предупредиха, че безопасното преминаване през пролива ще бъде разрешено само по маршрути, определени от Техеран, като подчерта, че рисковете за ключовия морски път остават. Ислямската революционна гвардия добави също, че корабите, нарушаващи инструкциите за транзитно преминаване, ще „се сблъскат с ответни мерки“.

Снимка: Getty Images

Корабите, които не са ирански, бяха блокирани в Персийския залив в продължение на повече от три месеца, след като Техеран на практика затвори водния път в началото на конфликта. Очаква се повечето от тях да пристигнат в дестинациите си в Азия до началото на август.

Прогноза, която успокоява

Citibank прогнозира, че най-лошото може би е отминало за стратегиите за „крива на доходността“ при суровините, които бяха засегнати по време на войната между САЩ и Иран. Контекстът - скокът в цените на петрола с кратък срок на падеж наказа сделките, при които се продават на късо краткосрочни контракти и се купуват такива с по-далечен падеж.

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Банката заяви, че в момента основният сценарий предвижда значително облекчаване на напрежението и се очаква цената на сорта „Брент“ да спадне до 60–65 долара за барел през следващите 6 до 12 месеца, с нормализирането на потоците през Ормузкия проток. Всяко временно лятно повишение на цените на петрола би трябвало да „отшуми“, гласи прогнозата, цитирана от CNBC.